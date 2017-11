Szusiból fánk? Bármikor! Vegye elő a fánksütőt, majd bátran töltse meg rizzsel és hallal. Ugye, milyen ínycsiklandóan néznek ki a fehér karikák a színes feltétekkel? Írja felül a korábban ismert szabályokat, és legalább egy falat erejéig mondjon le a megszokott tekercsekről. A fánk az új szusi!

A szusinak több fajtája is ismert, de most ideje felvenni a kedvenc ételeink közé a fánkot is. Mármint a szusiból készült fánkot. A hozzávalóknak csak a képzelet, na meg persze az étvágy szabhat határt.

Noha az innováció teljesen felülírja a korábban ismert szusi tekercseket, mégis ez lehet a legújabb őrület. Ám ennek a fánknak az elfogyasztásához ugyanúgy evőeszközökre vagy evőpálcikára van szükség. Készítse el, majd kóstolja meg!

Szusi fánk

Hozzávalók:

3 csésze főtt szusi rizs

6 garnéla, főzve, vékonyra szeletelve

6 füstölt lazacfilé, vékonyra szeletelve

1 tojás, keményre főzve, vékonyra szeletelve

2 evőkanál halikra

½ evőkanál fekete szezámmag

6 mizuna levél (enyhén fűszeres saláta)

6 uborka, vékonyra szeletelve

Elkészítés:

Tegye a rizst a fánkformába (fél csésze egy forma), jól nyomkodja bele. Amikor összeállt, öntse ki egy tányérra, majd helyezze rá a feltétet: a garnélát, a lazacot, a tojást, a mizuna leveleket, az uborkát. A tetejét díszítheti a halikrával és a fekete szezámmaggal.