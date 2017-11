Sokak életét kísérte végig az ismert könyv- és filmsorozat, amely izgalmaival és meglepő fordulataival milliók szívébe lopta bele magát egy pillanat alatt. A könyv oldalain barangolva mi magunk is úgy érezhettük, hogy a Roxfort csupán egy karnyújtásnyira van, tényleg létezik repülő trabant és a mindenízű drazsé, sőt már azon sem lepődtünk volna meg, ha elugrál előttünk egy csokibéka. Most egy falat erejéig újra visszatérhetünk a varázsvilágba.

A film nézése vagy a könyv olvasása közben mi magunk is megkívántuk a vajsört és a mindenízű drazsét. A cukorkák és megannyi édesség láttán összefutott a nyál a szánkban, és arra gondoltunk, hogy már a varázslatos desszertek miatt is megérné egy utazás a trollok, szellemek és varázslótanoncok világába. Mivel sajnos ez nem lehetséges, be kell érnünk azzal, hogy tovább ábrándozunk. Az álmaink egy részét azonban akár valósággá is alakíthatjuk azzal, hogy elkészítjük Harry Potter kedvenc desszertjét, vagyis a melaszos süteményt.

Melaszos sütemény

Hozzávalók:

320 g liszt

128 g barna cukor

1/2 teáskanál só

220 g vaj

2 nagy tojássárgája

1/3 csésze főzőtejszín

1 teáskanál bourbon vanília (1 rúd kikapart magja és belseje)

1 csésze kukoricaszirup vagy juharszirup

2 1/4 csésze zsemlemorzsa

1 citrom leve és reszelt héja

1 tojás a tészta megkenéséhez

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 200°C-ra. Keverjük össze a cukrot, a sót és a lisztet egy nagy tálban, majd morzsoljuk el benne a kockára vágott vajat. Egy másik edényben dolgozzuk össze egy kézi robotgéppel a tojássárgáját a főzőtejszínnel és a vaníliával, majd öntsük a lisztes keverékbe. Keverjük jól össze a tésztát, osszuk ketté, majd tegyük két órára a hűtőbe. Addig melegítsük fel a szirupot, adjuk hozzá a zsemlemorzsát, a citrom levét és a reszelt héját. Nyújtsuk ki a tésztát, majd hajtsuk fel a széleit egy kis tálat formázva. Tegyük bele a tölteléket, majd a másik tésztából vágjunk csíkokat a tetejére; kenjük meg tojással, majd süssük, amíg aranybarna nem lesz. Ez körülbelül 10-15 perc.