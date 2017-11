Ha ön valóban őszintén rajong a főzésért, akkor biztosan tudja, mi mindenre való még a konyhai robotgép. Valljuk be, ez egy igazán nagyszerű találmány, ami már szinte minden háznál megtalálható. Olyannyira hétköznapi, hogy csak elolvassuk a recepteket főzés közben, beletesszük a robotgépbe azt, amit kell, közben pedig elfelejtünk gondolkodni: vajon mi mindenre jó még ez a mágikus szerkezet?

Nem mindennap esik meg az emberrel, hogy van elég ideje azon fantáziálni, mit lehet kezdeni a konyhai eszközökkel. Már azon túl, amire alapból valók. Nem is hittük volna például, hogy süthetünk pizzát muffinsütőben, vagy fagyaszthatunk olívaolajjal feltöltött friss fűszernövényeket jégkockatartóban. Most a robotgép került a figyelem középpontjába, és elképesztő, mi mindenre használhatjuk.

Készíthetünk vele például házi mogyorókrémet. A gyerekek biztosan imádni fogják, nekünk pedig nem kell azon aggódnunk, hogy fogalmunk sincs, mit esznek. A házi mogyorókrém nem tartalmaz tartósítószereket, ráadásul tudjuk, milyen összetevők és alapanyagok vannak benne, hiszen mi magunk készítettük. Itt is van egy recept hozzá. Tipp: a mogyorót lecserélhetjük kesudióra.

A konyhai robotgép kiváló húsdaráló is. Ha húsgombócot vagy hamburgerhúst akarunk készíteni, mindenképp gondoljunk rá. Ám akkor is érdemes, ha salátát ebédelnénk, mert így percek alatt szeletelhetjük fel a zöldségeket. Sőt, a különböző sütemények tésztáját is sokkal egyszerűbb ezzel összedolgozni.

A saláták ínycsiklandóbbak az apróra tört mandulával vagy dióval: jól kiegészítik az ízeket. Szerencse, hogy a robotgép az olajos magvak apróra zúzására is alkalmas. De van még itt más is!

A házi készítésű öntetek.

Az eszköz minden munkát elvégez, nekünk csak az a dolgunk, hogy beledobáljuk a szükséges alapanyagokat.

Rengeteg sütemény készül úgy, hogy az apróra vágott vajat bele kell morzsolni a lisztbe. Türelmesen állunk a pultnál és két kézzel gyűrjük a vajat, közben pedig már a következő feladaton gondolkodunk. Nos, a robotgép ezt a munkát is elvégzi. Csak tegye bele a vajat és a lisztet, és kapcsolja be.

Noha most nincs szezonja, ha jön a jó idő emlékezzünk arra, hogy fagylaltot is készíthetünk vele. Csupán 4 banán, ¼ csésze cukrozatlan kakaó, néhány evőkanál víz és 1 tábla apróra tört csokoládé kell hozzá. Dolgozzuk össze, fagyasszuk le és tálaljuk mogyoróvajjal!