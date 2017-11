Többen is megengedhetnék az egészséges életet

Az vagy, amit megiszol – ezt tartják a Mitiszol Fesztivál szervezői, úgyhogy ennek megfelelően magasra tették a lécet, és szigorúan megválogatva, csak olyan borászok és termelők portékáit engedik a látogatók elé, amelyek már-már szélsőségesen természetes italok. Talán erre a rendezvényre a legigazabb az a mondat, amit egyszer egy Balaton-parti cigányasszony mondott nekem: „Drágám, ezekbe a borokba a szőlőn kívül csak az árvák könnyei hullottak.” Az egyik alapítóval, Nemes Richárddal beszélgettünk.

Természetes italok fesztiválja, ez a Mitiszol. Ez így pontos?

Eléggé. Bővebben pedig úgy mondanám, hogy a mi tematikánk alapvetően az organikus borok köré épült. Azért használom a múlt időt, mert most már organikus ételeket és más italokat is kóstolhatnak a fesztiválon. Ez lesz a 7. alkalom, és a kezdetektől az volt a központi elem, hogy összehozzuk azokat a borászokat, akik az általunk is fontosnak tartott termelési filozófia szerint készítik a boraikat. Ez egyébként nemcsak termelési-, de már-már életfilozófia is. A lényege az, hogy vegyszermentes szőlőből készülnek a borok, minimális beavatkozással, nem használnak szintetikus adalékanyagokat és spontán erjedést alkalmaznak. 100 különböző tételt lehet majd végigkóstolni 12 borvidék 25 termelőjétől, hozzájuk csatlakozik még néhány nagyon jó hírű külföldi pincészet is. Például a világ legrégebbi bioorganikus pincészete Ausztriából, a Nikolaihof. Ez egy nagyon-nagy presztízsű, mondhatni intézmény, amely ha Magyarországra látogat, akkor azt az alkalmat egy valamirevaló borkedvelőnek illik megragadni.

Ezek a borok, de említette, hogy vannak más italok is.

Minden egyéb italkategóriából igyekszünk összegyűjteni a legjobbakat, azoknak, akiknek fontos a tiszta alapanyagforrás. Kóstolni lehet majd pálinkákat, söröket. Ún. élő söröket is, amelyeket az Etyeki Sörmanufaktúra készít. Lesz cider is és vadtea - ez utóbbit a Zhaou Zhou hozza majd. Kipróbálhatjuk a Gyömbírt, vagyis a különböző ízesítésű, gyömbér alapú italokat, vagy éppen ecetből készült, meglepően finom üdítőket. Na és persze lesznek szörpök is. Ezúttal már kávézni is lehet majd, hiszen Nezvál Máté "42" névre keresztelt kávéit is elhozza, amelyek ugye etikus kereskedésből, fenntartható forrásból származnak. De találhatunk majd a fesztiválon még gint, vermutot.

Meg ételeket.

Amelyekből lesz hideg is, meleg is. Ezek is mind-mind hasonló filozófiával készülnek. Ehetünk sajtokat, prémium kenyereket. Kint lesz a fesztiválon a Natura Hill Zebegényből, akik slow food bisztrónak és ökoszállodának pozícionálják magukat. De megtaláljuk majd a Borganikát, amely egy organikus ízekben utazó új hely Budapesten, vagy a Házikót, akik pedig zöld cateringgel foglalkoznak. Ők is olyanok, akik azonosulni tudnak a természethűséggel.

Milyen újdonság lesz idén?

Kiemelném a Magyar Barista Liga 3. fordulóját a 42 Coffee, vagyis Nezvál Máté és csapata szervezésében (Nezvál Mátéval már volt egy rendhagyó interjúnk itt). Egy külön helyszínen, a galérián lesz a verseny. Aki kávérajongó, annak különösen ajánljuk. A már említett Házikó is érdekes. Ők arra szakosodtak, hogy az alapanyagokat közvetlenül vidéki termelőktől szerzik be. Bemutatnak egy ételt, méghozzá az összetevőire lebontva, minden alapanyag ott lesz a termelőjével együtt. Vagyis a gabonától kezdve a sajtokon át a zöldségekig mindegyikről megtudhatod, hogyan született – magától a termelőtől. Ezzel az átláthatóságot szeretnénk hangsúlyozni. Azt, hogy igenis nézd meg közelebbről az ételedet, hogy az miből készült, honnan van, és hogyan állították elő.

Finoman fogalmazva sem az önök rendezvénye a legolcsóbb a városban.

Elsőre sokan gondolhatják ezt, viszont itt azért bőven kapsz valamit a pénzedért. Itt ugyanis minden ital - bocs a kifejezésért - all you can drink. Vagyis a boroktól a kávékon át a teákig mindent meg lehet kóstolni, nem kell értük külön fizetni. Sokan hiszik azt, hogy kifizetnek egy drága belépőt, és majd bent még fizetni kell. Nem, a belépőben benne van az, hogy végigkóstolhatsz több mint 100 féle bort. Egyedül az ételekért kell fizetni. Ez így talán már nem hangzik olyan rosszul.

Ha engem kérdezne, akkor azt mondanám, hogy ezt a fajta természethűséget és organikus étkezést itt Budapesten lehet, hogy inkább egy Gourmet-hoz hasonló, úgymond prémium fesztiválon tudom elsőre elképzelni. Legalábbis külsőségeiben valamiért ez ugrik be elsőre, önöknél viszont nem ezt láttam az elmúlt években.

Jó, hogy ezt felemlegette, nálunk ugyanis szándékos választás volt az egyszerű, indusztriális puritán környezet. Annak idején a Mitiszol Fesztivál elődjének tekinthető Terra Hungarica borszalonokat a Gerbeaud-házban, a gyönyörű emeleti termekben tartottuk. A fesztivál miatt viszont el akartunk szakadni ettől, mert azt szerettük volna, hogy a termékeken legyen a hangsúly, ne a külsőségeken. Ezért nincs is nálunk dress code, a helyszín is nagyon lezser. Nem kell feszengeni, lazán elsétálsz, és megkóstolhatsz mindenféle italokat. Ez egy tök jó szombati matinéprogram 7 órán keresztül, ahová 14 éves korig ingyen bejöhetnek a gyerekek. Szóval ez nem egy szigorú szakmai rendezvény. Ettől azért próbáltunk elszakadni, mert nem akartunk csak a borokról szakmázni. Inkább az volt a cél, hogy elmozduljunk egy élet- és fogyasztástudatos irányba. Természetesen, ahogy már jeleztem, a központi elem az organikus bor, hiszen ez a fő profilunk. Viszont meg akartuk mutatni, hogy nemcsak ilyen borokkal foglalkozunk, hanem így is étkezünk, és így gondolkodunk.

Nem egy kifejezetten olcsó dolog így fogyasztani a hétköznapokban.

Ha csak a borokra irányulna a kérdés, akkor azt mondom, hogy ez nem igaz, mert Magyarországon még mindig nem a minőséghez, hanem a márkához és mennyiséghez áraznak. A bioborok nem drágábbak a többi bornál, viszont a bioalapanyagok és élelmiszerek drágábbak. Sok esetben azonban jóval többet is érnek. Tisztábbak, tápanyagdúsabbak. Hogy mondjak egy banális dolgot: egy jó minőségű kenyérből elég jóval kevesebbet enni, mint a 180 forintos felfújt kenyérből ahhoz, hogy ugyanakkora mennyiségű tápanyaghoz jusson a szervezeted. Rövid távon lehet, hogy drágább, de középtávon már egyáltalán nem. Ugyanis a közérzetünkről, egészségünkről és az életünkről van szó.

Kicsit utópisztikus ez a gondolkodás Magyarországon, nem?

Külföldön, különösen a skandináv országokban ez teljesen normális. Amit mi csinálunk és képviselünk, az egy felüdülést jelentő sziget itt Magyarországon. Engem az északi országokban élők hozzáállása és rendezvényeik ihlettek meg. Jártam én már lerozzant dán gyártelepen vagy kibelezett sörfőzdében mindenféle organikus fesztiválokon. Ezeken megjelennek a koppenhágai középkorú emberek, focilabdával a hónuk alatt, meg a gyerekkel és a feleséggel azért, hogy jókat egyenek, beszélgessenek, és közben még jót is tegyenek magukkal. Nem az az érzésed, hogy beparfümözték magukat, kényesen felöltöztek azért, hogy elmenjenek villogni. Erre nincs szükségük, hiszen az életük része az, hogy organikus ételeket fogyasszanak. Imádom azt, hogy a dánoknál mindenféle ipartelepeken, egy-egy ilyen rendezvényen teljesen véletlenül Michelin-csillagos éttermekbe botlasz, amelyek papírtálcán kínálják a félelmetes minőségű csirkeszárnyakat. Tőlünk nyugatabbra ez elképesztően trendi - a legtöbb menő étterem fel is sorakozik ilyenkor. Ráadásul náluk a legtöbb borlapon már van olyan tétel, hogy "organikus borok", és feltüntetik azt is, hogy milyen forrásból származik az ital. Magyarországon úgy tűnik, hogy egyelőre egy szem ilyen fesztivál vagyunk.

Jó ez így?

Őszinte leszek: elégedetlen vagyok a helyzettel. Sokkal gyorsabban kellene fejlődnie és terjednie ennek a szemléletnek idehaza is. Ezt a rendezvényt azért csináljuk, hogy segítsük ezt. Azért is gondolom, hogy jóval előrébb kellene tartanunk nekünk, magyaroknak, mert az országunk adottságai megvannak ehhez. Az emberek nyugodtan költhetnének többet konkrétan saját magukra, arra, hogy mit esznek, és mit isznak, és talán kevesebbet az új tévére vagy telefonra. Az kétségtelen, hogy Magyarországon ez még mindig egyelőre csak egy bizonyos réteg érdeklődési köre. Viszont hiszek abban, hogy lehetne sokkal szélesebb ez a kör. Sokan lehet, hogy nem gondolják, de valójában többen megengedhetnék magukat azt, hogy egészségesebben éljenek. Ez inkább szellemi, mint inkább anyagi kihívás.