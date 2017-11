Ezek a ropogós, csípős, savanyú falatkák bármelyik pikáns ételhez jól passzolnak, így a mexikói stílusú előételekhez és sörfalatkákhoz is. Így már nem is hangzik olyan furán, hogy jól kijönnek a sörrel. Egy jó erős jalapénón vagy chilin kívül nincs is semmi extra hozzávaló, és az elkészítése sem bonyolult; ugyanúgy fogjunk neki, mint bármelyik másik savanyúságnak.