A fogyókúrás őrület meteorként csapódott az éterbe, és egy pillanat alatt nyerte el a franciák szívét. Ezt követően hódító útjára indult, és meg sem állt Amerikáig. Több híresség, például Jennifer Lopez és Kate Middleton is ezzel tartja formában magát. Lássuk, mi is az a Dukan-diéta!

A módszert, amely négy részből áll, Dr. Pierre Dukan dolgozta ki. Ezek a roham, cirkálás, megszilárdítás és fenntartás. Minden szakaszban megvan, mit fogyaszthatunk és mit kell elkerülnünk.

A diéta első két fázisában a súlyvesztés a cél, a második kettőben pedig a fenntartás és a stabilizálás. Az első, vagyis a roham szakasz valójában a fehérjékben gazdag táplálkozást jelenti: korlátlanul, a nap folyamán bármikor, de csak azt. Az időtartam függ

a kortól és hogy hány kilótól szeretnénk megszabadulni.

Ha kevesebb, mint 5 kilót akarunk leadni, akkor 1-2 napig étkezzünk a roham szakasz szerint. Ha 6-14 kilótól válnánk meg, akkor 3-5 napig, ha pedig több mint 15 kilótól, akkor egy hétig is tarthatjuk a roham módot, ám mindenképp konzultálni kell egy orvossal.

A Dukan egy magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú diétát jelent.

Ezt követi a cirkálás, amikor már zöldséget is ehetünk: 1 nap fehérje, 1 nap zöldség. Ha stagnálás lép fel, akkor lehet 2 nap fehérje, 2 nap zöldség, és így tovább. Az 5 nap fehérje, 5 nap zöldség azoknak ajánlott, akik sok súlytól próbálnak megszabadulni. A harmadik szakaszban fokozatosan

bevezetjük a magasabb kalóriatartalmú ételeket is.

Ez 10 napig tart, és egy napot a természetes fehérjéknek kell szánni. Ennek a szakasznak az első részében lassan vezessük be a gyümölcsöket (napi egy adag), a teljes kiőrlésű kenyeret (napi két szelet), a keményítőt tartalmazó ételeket (heti egy adag), illetve az ünnepi ételeket (heti egy adag) – ezek a desszertek, előételek, és egy pohár bor is ide tartozik. A második részben napi két gyümölcs és heti két ünnepi étel is megengedett. Ez segít a súlyunk fenntartásában. És el is érkeztünk az utolsó szakaszhoz, amikor bármit ehetünk, azonban ugyanúgy meg kell tartani a fehérjenapot.

Dr. Dukan szerint ez legyen mindig a csütörtök.

A diéta ideje alatt természetesen a mozgás is kötelező. Minimális követelmény a napi szintű gyaloglás. Érdemes egyéb olyan edzéseket is beiktatni, amiket élvezünk. Hangolódjunk rá a diétára a következő recepttel!

Csirkemell hagymával és sonkával

Hozzávalók:

1 nagy csirkemell

1 húsleves kocka, 1 csésze forró vízben feloldva

zsírmentes krémsajt, 2 evőkanál

1 gerezd fokhagyma, összetörve

50 g sovány sonka, kockára vágva

1 kis vöröshagyma fele, felszeletelve

bors ízlés szerint

Elkészítés:

Süssük a sonkát, a hagymát és a fokhagymát egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a felszeletelt csirkét. Amikor megpirult, adjuk hozzá a vizet és a benne feloldott húsleveskockát, majd a krémsajtot. Főzzük, amíg a krémsajt teljesen megolvad. Ízesítsük borssal.