A Katalin-nap elsősorban a nők ünnepe volt, hiszen ők voltak olyankor férjmustrán, és nekik kedvezett leginkább a hagyományos dologtiltás: nem volt szabad sepregetni, nem volt szabad kenyeret sütni, ám mulatni annál inkább, hiszen pezsgett az élet, szólt a zene, zajlott a Katalin-bál!

November 25-én Alexandriai Szent Katalin keresztény vértanút, a házasságra vágyó leányok, az egyetemek, tudósok, diákok, valamint a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok és fazekasok védőszentjét ünnepeltük.

Ehhez a naphoz leginkább férjjósló hiedelmek kapcsolódtak, de a nagy férjvadászat közepette érdemes lett volna azért az időjárást is figyelni, hiszen ha Katalin locsog, akkor Karácsony kopog, és fordítva: ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog. Ez azt jelenti, ha Katalin enyhe, akkor karácsonykor számíthatunk téliesebb időre, és persze fordítva.

Az említett férjjósló hiedelem azt jelentette, hogy a lányok egy gyümölcsfa ágát vízbe tették, és az a lány, akinek a gally karácsonyig kivirágzott, férjhez mehetett a következő évben. Ha idén esetleg megfeledkeztünk erről a hagyományról, jövőre semmiképp se szalasszuk el.

Ám a Katalin-nap dologtiltó nap is volt, hiszen nem sepertek és nem sütöttek kenyeret a háziasszonyok, nem őröltek a malmok, illetve nem szántottak. Ilyenkor nemcsak a gabonaőrlő üzemek, hanem a kendergyárak is leálltak, és az emberek templomba mentek, hogy megemlékezzenek a védőszentjükről. Emellett azonban a másik ok, hogy Katalint kerékbe törték, ezért nem szabadott forogni a kerekeknek.

További érdekesség, hogy ez a nap a juhok ünnepe is volt, ami azt jelentette, hogy kását kellett enni az istállóban. Ezt a gyarapodás érdekében tették.

Katalin-nap a pásztorok számára is fontos volt, mert ilyenkor hajtották ki utoljára a csordát a legelőre. És ez még mind semmi, hiszen ez volt a kisfarsang utolsó napja is, amikor országszerte a húrok közé csaptak és hajnalig ropták: így zajlottak a Katalin-bálok. Ez után azonban karácsonyig se bálban, se lakodalomban nem volt részük az embereknek.

Szóval, ne feledjük, hogy amíg tart Katalin-nap, dologtiltás van, ma ne ragadjunk fakanalat, és főleg ne készítsünk házi kenyeret!