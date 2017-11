Rózsaszín és sárga banánok lógnak le a mennyezetről, egy óriás gumimaci áll a sarokban, illetve a terem közepén egy medence, amely tele van apró színes cukorkákkal. Miután megmártóztunk a színes tengerben, elnyalhatunk egy fagylaltot is. Na, de persze nem azt, ami a falra van felfüggesztve!

A Jégkrém Múzeum (Museum of Ice Cream) szépen lassan hódítja meg Amerikát. Először csak New Yorkban, Los Angelesben és San Franciscóban látogathattak el az érdeklődők a bizsergetően izgalmas helyre, most azonban már Miamiban is megtehetik.

A múzeumban banánok lógnak le a mennyezetről, és egy hatalmas medencében úszhatunk. Na, persze nem vízben, hanem cukorkában, amit sajnos nem ehetünk meg, hiszen műanyagból van. Ha megéheztünk a nagy izgalomra és ámulatra, persze akár igazi fagylaltot is kóstolhatunk.

Megmászhatunk egy hatalmas rózsaszín falat, hintázhatunk édességek között, valamint óriás egyszarvúk, gumimacik, nyalókák és cukrok édesítik az életet a múzeum berkein belül.

Minden színes, minden mesebeli és legszívesebben mindenbe beleharapnánk. Ez a hely pont olyan varázslatos, mint a boszorkány házikója a Jancsi és Juliska című mesében.