Reggelizzen már holnap házi joghurtot

Az a legjobb, ha házi – halljuk egyre többet, és nem hiába. Ha valamit magunk készítünk, minden alapanyagát ismerjük, ráadásul magunk döntünk arról, milyen minőségben szerezzük be azokat. Sőt, még abban is biztosak lehetünk, hogy semmiféle tartósítószert, színezéket, térfogatnövelőt nem fog tartalmazni. Most házi joghurttal próbálkozunk – akár már holnap készítheti ebből a reggelijét.