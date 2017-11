A matcha por egy igazi különlegesség, a japán teaceremóniák fontos alapanyaga. Ám akár forró csokoládé alapanyagnak is használhatjuk.

A híres zöld teaporral ízesíthetünk fagylaltot, bonbont, süteményt, turmixot, likőr, sőt még sört is! A matcha port már itthon is könnyedén be tudjuk szerezni, így nem fog gondot okozni a következő szuper ital elkészítése.

Forró csokoládé matchával

Hozzávalók:

4 dl kókusztej

2 evőkanál méz

450 gramm fehér csokoládé, apróra törve

2 teáskanál őrölt matchapor

1 teáskanál eredeti bourbon vanília – 1 vanília rúd kikapart magja és belseje

1/4 teáskanál só

mini mályvacukorkák a díszítéshez

Elkészítés:

Keverje össze a tejet, a mézet, a csokoládét, a matchát és a sót egy nagy tálban, főzze közepes lángon addig, amíg a csokoládé meg nem olvad. Vegye le a tűzről, adja hozzá a vaníliát, majd díszítse mályvacukorral.