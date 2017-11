Régen a fiatal lányok a kenyér- és tésztakészítést tanulták meg először, manapság pedig annyi a dolgunk, hogy feltesszük a vizet forrni, majd beleöntjük a szárított tésztát. Lehetne ennél egyszerűbb? Aligha, bár arról azért ne feledkezzünk meg, hogy milyen is az igazi házi tészta.

Szárított vagy friss? Házi vagy bolti? A két pólus közötti örök harcnak talán sosem lesz vége. Mi azért legalább a tészta szempontjából megpróbáljuk objektíven bemutatni a házi és a bolti közötti különbséget. Az utóbbit általában lisztből és vízből, míg a házit lisztből és tojásból készítik, ezért olyan különleges az íze.

Ha igazi házi tésztában gondolkodunk, akkor 1 kg lisztre és 10 tojásra lesz szükségünk hozzá. Ha nagyobbak a tojások, akkor elég kilenc. Összekeverjük a két alapanyagot, és már végeztünk is a folyamat könnyebbik felével. Semmi más nem kell bele, még só sem. Hagyjuk állni a tésztát legalább fél órán át, majd kezdjük el gyúrni, míg már nem ragad sem a kezünhöz, sem a tálhoz. Aztán nyújthatjuk – géppel vagy kézzel is. Vagdossuk kisebb téglalap alakúra, amivel még kényelmes dolgozni, majd készítsünk olyan tésztát, amilyen szeretnénk: metélt, kiskocka, nagykocka. Terítsük ki, majd szárítsuk meg. A kamrában tárolva körülbelül fél évig is eláll.

Ha rögtön el szeretnénk készíteni, azt is megtehetjük, nem muszáj kiszárítani; frissen, azonnal kifőzhetjük, akár a galuskát.

Legyen a tészta bolti vagy házi, figyelni kell a víz sózására. Ahogy az olasz mondás tartja:

a tészta vizének olyan sósnak kell lennie, mint a tenger.

Régen úgy készítették a tésztákat, hogy előre megszárítottak egy nagyobb mennyiséget, hogy télen legyen mihez nyúlni. Annyi volt a különbség, hogy mindössze egy tojást használtak fel. Na, meg persze, hogy a liszt a malomból, a tojás pedig a tyúkból érkezett a házhoz.

Házi tészta egyszerűen

Hozzávalók:

1 kg liszt

10 db közepes tojás

Elkészítés:

A tojásokat 2-3 órával hamarabb kivesszük a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűek legyenek. A lisztet keverőtálba öntjük, hozzáadjuk az előzőleg villával kissé felvert egész tojásokat. Lisztezett kézzel meggyúrjuk a tésztát. Akkor jó, ha elválik a táltól. Ha kész, lefedjük, és fél órára betesszük a hűtőbe pihenni.

Belisztezzük a nyújtódeszkát vagy a letisztított, szárazra törölt pultot, majd a tésztát négy részre osztjuk. Lisztezett nyújtófával vagy befőttesüveggel 1,5 mm-esre nyújtjuk, majd derelyevágóval vagy éles késsel a kívánt formára vágjuk (szélesmetélt, kocka, stb.)

Sütőpapírral bélelt tálcára vagy tepsire helyezzük, megszórjuk kevés liszttel, egy másik sütőpapírral letakarjuk, így szárítjuk. Nem foglal helyet, ha a konyhaszekrény tetejére tesszük.

Ha frissen használjuk fel, akkor arra figyeljünk, hogy elég 5 percig főzni, és szűrés után érdemes hideg vízzel leöblíteni.