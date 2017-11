Elrabolta a külföldiek szívét a magyar karamellás popcorn, amely két rangos díjat is bezsebelt. A snack már több mint 23 országban, köztük Thaiföldön és Izraelben is kapható.

Két kontinens nemzetközi expóján is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Mogyi legújabb terméke, a Caramoon: szeptemberben a dubaji Yummex Expo Best Snack Innovation (Legjobb Snack Fejlesztés) díjat zsebelhette be, a napokban pedig Párizsból tért haza a Best Snack (Legjobb Snack) kategória díjjal.

A Caramoon egy különleges kukoricafajtából készül, amely természetes módon pattog ki gömb alakúra, így egyenletesen lehet bevonni a vajkaramellás cukormázzal. Bár ez az ízkombináció nálunk szokatlannak hathat, a magyar termék sikerét a nemzetközi elismerések is igazolják.

A Mogyi pattogatni való kukorica kategóriában Európa egyik legnagyobb gyártójának számít, körülbelül félezer alkalmazottal és 165 termelővel dolgoznak együtt, és saját kukorica vetőmagot vetnek.

A vajkaramellás ropogtatni valót a gyártó kávé, forrócsokoládé és desszertbor mellé ajánlja.