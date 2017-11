Igazi gofrisütő virtuózok lettünk, miközben töltött káposzta szépségversenyre készültünk. Magyar popcorn ropogott a franciák foga alatt, a kínaiak torkán pedig magyar bor csordogált le. Megtudtuk, hogy jókedvűen is lehet diétázni, és azt is, hogy kerül tepertő a lekváros kenyérre. Csípős, savanyú sárgarépát ropogtattunk, amely mexikói stílusban készült, közben pedig az Ország Sörére szavaztunk. Heti gasztro-összefoglaló.

Készítsen párperces reggelit és desszertet gofrisütővel

Ha beruházunk egy gofrisütőre, sokkal többet kapunk, mint egy egyetlen étel elkészítésére használható konyhai eszközt.

Süthetünk benne almát is, amit aztán porcukorral, fahéjjal és dióval fogyaszthatunk.

Gluténmentes, tejmentes, vegetáriánus, mégis ízletes

Mi a közös a sütőtökben, az almában és a dióban? Ha összekeverjük őket, egy olyan nassolnivalót kapunk, amibe alig várjuk, hogy beleharapjunk.

Mobilalkalmazás mutatja, mit és mennyit egyen a gyerek

Az örök kérdés: miként kellene a gyerek étrendjét életkorának megfelelően helyesen összeállítani.

Az MDOSZ új hazai ajánlása, a Gyerek OKOSTÁNYÉR® megmutatja, mekkora adagokra és milyen ételekre van szüksége a gyermekeknek.

Igyon gyakran citromos vizet és kandírozzon!

Ideje citromos vizet önteni a pohárba, és pontról pontra végigvenni, miért emelhetjük piedesztálra a sárga déligyümölcsöt.

Egy diéta, amitől visszatér az életkedve

Ha meghalljuk a diéta szót, azonnal a koplalás és a rengeteg zöldség jut az eszünkbe. Nem is csoda, hogy elmegy tőle minden kedvünk.

A makrobiotikus diéta nem egyszerűen egy táplálkozási megközelítést jelent, hanem egy harmonikus életet, egy pozitív szemléletmódot.

6 konyhai dolog, amire nagyobb szüksége van, mint hinné

Ezek az eszközök egy életen keresztül végigkísérik és megkönnyítik a szakácsok mindennapjait.

Diéta hortobágyi húsos palacsintával? Igen!

Tomán Szabina első szakácskönyve a jó ízekről, a hagyományos magyar ételek újragondolásáról, és arról a tényről szól, hogy jókedvűen is lehet diétázni.

A Tomán-diéta valójában nem más, mint egy fehérjediéta, amellyel az elmúlt három évben közel ötezren fogytak le.

Reggelizzen már holnap házi joghurtot

El sem hinné, milyen egyszerű házi joghurtot készíteni. Ráadásul nemcsak könnyű, hanem finom is, és a legjobb, hogy olyan gyümölccsel ízesítheti, amilyennel csak akarja.

Próbálja ki Jennifer Lopez és Kate Middleton diétáját!

A fogyókúrás őrület meteorként csapódott az éterbe, és egy pillanat alatt nyerte el a franciák szívét.

A módszert, amely négy részből áll, Dr. Pierre Dukan dolgozta ki. Ezek a roham, cirkálás, megszilárdítás és fenntartás.

Visszahív egy terméket a Tesco az összetevők miatt

A vásárlóknak a blokkot sem kell felmutatniuk, azonnal visszaveszik a zabpehelylisztet.

Ezt mindenképpen tudnia kell a tojásról

Tojással főzni igen egyszerű. Ám a sütés már más tészta. Szó szerint! Ha süteményekről van szó,

a tojások szerepe hirtelen megváltozik.

A fehérje és a sárgája is más módon befolyásolja a recepteket.

Többen is megengedhetnék az egészséges életet

A Mitiszol Fesztivál szervezői magasra tették a lécet: csak olyan borászok és termelők portékáit engedik a látogatók elé, amelyek már-már szélsőségesen természetes italok.

Tudja melyik hazánk legmagasabb bortermő területe?

Számos szempontból különleges az Eger melletti Nagy-Eged hegy. Ez Magyarország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe.

Noha az Egri borvidék a bikavértől vált híressé, kevesen tudják, hogy hagyományosan jóval több fehérszőlőfajta kötődik Egerhez, mint kékszőlő.

Keressük Magyarország legszebb töltött káposztáját

Főzze meg saját, jól bejáratott töltött káposztáját, tálalja a lehető legszebben, és készítsen róla egy még szebb fotót. Gourmet vacsorát nyerhet hazánk egyik legjobb éttermébe.

Így tegye tágasabbá konyháját apró trükökkel

Az apró konyha rendszerezésének első kemény lépése a rendetlenség megszüntetése. Ezután jöhet az igazi küldetés: a helyteremtés.

Akár az ablak elé is szerelhet két egyszerű, nyitott polcot. Ezek nem fogják zavarni a kilátást, a fény beáramlását sem, ellenben sok helyet adnak.

Idén is keresik az Ország Sörét! Szavazzon!

Ön szerint melyik habzó ital érdemelné ki ezt a díjat? Most megoszthatja véleményét egy szavazat formájában!

A kínaiak magyar bort isznak

Kínába utaztak a magyar borok, hogy még több és nagyobb elismerést zsebelhessenek be, mint eddig.

A világ egyik legjelentősebb borkiállítás sorozatának kínai állomására érkeztek meg a magyar borok, amelynek a Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) adott otthont.

Csípős, savanyú sárgarépa mexikói stílusban

Ezek a ropogós, csípős, savanyú falatkák bármelyik pikáns ételhez jól passzolnak, így a mexikói stílusú előételekhez és sörfalatkákhoz is.

Imádják külföldön a magyar karamellás popcornt

Elrabolta a külföldiek szívét a magyar karamellás popcorn, amely két rangos díjat is bezsebelt.

Szeptemberben a dubaji Yummex Expo Best Snack Innovation (Legjobb Snack Fejlesztés) díjat zsebelhette be, a napokban pedig Párizsból tért haza a Best Snack (Legjobb Snack) kategória díjjal.

Libalakoma és vörös palástok a Várban

Látványos libalakoma és flashmob várta az érdeklődőket a Budai Várban Márton napján.

Hogy kerül tepertő a lekváros kenyérre?

Vaj, rá a lekvár, mogyorókrém, hozzá egy pohár tej, májkrém paradicsommal – és itt megállt a kreativitás. Lássuk, mivel dobhatjuk fel a hétköznapi lekváros kenyeret!