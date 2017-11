Az írek a whiskey mellé szódás kenyeret esznek

Az ír konyhát is számos hatás érte az évszátadok alatt, mégis kialakultak azok a hagyományos fogások, amelyek erre a területre jellemzőek. Gondoljunk csak a világszerte híres ír kávéra, az ír pörköltre, a whiskey-s csokoládékrémre, a Szent Patrik-napon felszolgált, whiskey-ben pácolt steakre vagy a Guinnessre. Az írek tényleg nem félnek a kreativitástól, és van érzékük meglovagolni a lehetőségeket.

Az ír konyhában érezhető a kultúrák keveredése, főként az angol vonal, de az olasz konyha is felfedezhető. A konyha fejlődését negatívan befolyásolta a 17. század eleji angol hódítás, amelynek következtében elszegényedtek az emberek. Az angol normák betörésének köszönhetően terjedt el a burgonya az ír konyhában, míg a hagymát az olaszok hozták be az országba. A 18. században csak a krumplit engedhették meg maguknak a szegényebbek, ez az oka, hogy napjainkban is gyakran társul az ír fogásokhoz ez a gumós zöldség, amelynek keményítőtartalma jóval alacsonyabb, mint azé a burgonyáé, amit mi ismerünk.

Végül a 21. században lendült fel, és éledt újjá igazán a hagyományos ír konyha. A tradicionális ételek közé tartozik az ír pörkölt, amelyet leggyakrabban bárányból vagy kecskéből készítenek, a bacon és a káposzta burgonyával; a boxty, vagyis a burgonyapalacsinta, vagy a colcannon, a tört krumpli kellel vagy káposztával és vajjal.

A múltban a húsételeket gyakran ízesítették mézzel, és szigorúan vették a böjtöt: szerdánként és péntekenként nem ettek húst.Az ír ételek a frissességről és a minőségi hozzávalókról híresek. Legelterjedtebb húsféle a marha, a bárány és a sertés. Legtöbbször csak sóval és borssal, fűszerek és fűszernövények nélkül főznek. A házi készítésű ír sajt világhírű, az ír levesek bőségesek, rengeteg hozzávalót tartalmaznak. Az országot tenger veszi körül, így nagyon sokféle tengeri finomságot fogyasztanak, mint a lazac, a homár a kagyló, és különböző algafélék.

A szódás kenyér is fontos összetevője az ír étrendek, amelyet íróból készítenek, és a nemzeti konyha részét képezi.

Főleg vidékre voltak jellemzőek a nagy közös reggelik, ahol a tradicionális szódás kenyeret, palacsintát, zabkását, tojást és különböző húsokat fogyasztottak. Manapság azonban reggel és délben kevesebbet esznek, és a vacsora a nap legfontosabb étkezése. Az ebéd gyakran egy tál forró leves, amelyet szódás kenyérrel szolgálnak fel, vagy az ír pubokban egy szelet kenyér vajjal és egy pohár teával. Szívesen fogyasztanak különböző egytálételeket is, mint amilyen a következő recept.

Ír colcannon

Hozzávalók:

4 csésze burgonya, kockára vágva

2 csésze káposzta, apróra vágva

4 hagyma, apróra vágva

só és bors ízlés szerint

6 evőkanál vaj

1 csésze tejföl

Elkészítés:

Főzzük puhára a burgonyát, majd tegyük egy serpenyőbe. Adjuk hozzá a tejfölt, a borsot és 4 evőkanál vajat. Míg a burgonya fő, egy másik edényben 2 evőkanál vajon pirítsuk meg a káposztát és a hagymát. Adjuk hozzá a burgonyás keveréket, dolgozzuk össze, majd szedjük ki egy mély tányérba. Tegyünk a tetejére egy kis kocka vajat, és hagyjuk ráolvadni. Fogyasszuk csirkével, kolbásszal, steakkel, vagy akár önmagában, főfogásként, ahogy az írek. Sőt, még az ír szódás kenyeret is elkészíthetjük mellé!

Mi csorog az írek torkán?

A legelterjedtebb ital a tea, népszerű alkohol a sör, a whiskey és az ale, vagyis a világos sör. Az ír kávé világszerte ismert: whiskey és tejszínhab kerül a feketébe. Írország egyébként is híres a whiskey-ről és a Guinnessről. Ez utóbbi szinte minden kocsmában megtalálható, ám ha Dublinban járunk, akkor

érdemes ellátogatni a Guinness Storehouse-ba,

ahol a közvetlenül a gyárból hozott italt kóstolhatjuk meg. Kedvelt ital még az ír cider és a Bailey's is, ami már számunkra is ismerős.

Szent Patrik és a whiskey-ben pácolt steak

Az év legünnepélyesebb étkezése a karácsonyi vacsora és a húsvét vasárnapi vacsora. A katolikusok a 40 napos böjt alatt és mindenszentek napján sem fogyasztanak húst. Ezekben az időszakokban minden megye saját, különleges, húsmentes ételeket kínál, mint a palacsinta, a krumplipuding, az almatorta vagy a szedres pite.

Karácsonykor egész Írországban fűszeres marhahúst és díszes karácsonyi tortát esznek, amely tele van kandírozott és aszalt gyümölcsökkel.

Az ír marhahúst számos formában készítik: például a Szent Patrik napjára sütött, whiskey-ben pácolt steak nagyon híres. Szintén ehhez a naphoz köthető a csokoládékrém, amely Bailey's-ből készül.

Csokoládékrém

Hozzávalók:

2 teáskanál zselatin

2 evőkanál hideg víz

¼ csésze forró víz

½ csésze cukor

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

1 és ½ csésze hideg tejszín

½ csésze Bailey's

1 teáskanál eredeti bourbon vanília, vagyis egy vanília rúd kikapart magja és belseje

Elkészítés:

Tegyük a hideg vizet egy tálba, adjuk hozzá a zselatint, és keverjük össze. Adjuk hozzá a forró vizet is, amíg a zselatin teljesen fel nem oldódik. Hagyjuk állni. Keverjük össze a cukrot és a kakaót a tejszínnel egy konyhai robotgépben. Fokozatosan öntsük hozzá a Bailey'st, a vaníliát és a zselatin keveréket. Addig keverjük tovább, amíg össze nem áll. Szedjük át kis edényekbe, amelyekben tálalni szeretnénk, majd tegyük egy órára a hűtőbe.