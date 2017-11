Dugig megtelt a Bordói November Nagykóstoló

Hatvan hazai kiállító közel 200 bora fogadta november 18-án a bordeaux-i szőlőfajták borainak szerelmeseit a Winelovers Bordói November Nagykóstolóján. A sétáló kóstolón kívül a Borkollégium pop-up school előadásai, és a Csúcsborok Termében további 30 különleges magyar tétel várta az érdeklődőket. Aki pedig arra volt kíváncsi, hogy Bordeaux miért stabil etalon a világ borfogyasztóinak körében, most két exkluzív borsorra is befizethetett.

Hazánkban a vörösborok kedveltsége töretlen. Magyarországon összesen 6000 hektáron találunk cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot ültetvényeket – ez a teljes kékszőlővel beültetett terület több mint egyharmada, ami jól mutatja ezen fajták jelentőségét és népszerűségét.

Már délután is szép számban gyülekeztek a borbarátok a Winelovers nagykóstolók immár hagyományos helyszínén, a budapesti Corinthia Hotelben a Winelovers Bordói November Nagykóstolóján.

Az idei kóstoló szolgált kellemes és kevésbé kellemes élményekkel egyaránt. Először essünk túl a kevésbé kellemes meglepetésen. Mint minden évben, így idén is előre kiválasztották a Borkollégiumban a legjobb 10-10 bordeaux-i fajtabort és házasítást. Emlékeim szerint ezek zömét (talán mindet) korábban külön térítés nélkül meg lehetett kóstolni a borászok standjain. Idén azonban több borász is úgy döntött, hogy csak a Csúcsborok termében kóstoltatja ezeket a borokat meglehetősen borsos áron. Reméljük, jövőre változtatnak ezen a gyakorlaton, illetve ha nem akarják „ingyen" kóstoltatni a top boraikat, akkor nem indítják a bírálaton se, elvéve a feltörekvő pincék elől a díjazás lehetőségét.

No de elég a füstölgésből! Az idei kóstoló egyik remek – és mint a szervezők elmondták, a vártnál is jóval nagyobb sikert aratott – ötlete és lehetősége, hogy az érdeklődők két exkluzív bordeaux-i borsort is megkóstolhattak. Ezek között olyan borok szerepeltek, amelyeket a legtöbb ember csak névről ismer (ha ismer): például Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2010 Margaux vagy Chateau Mouton Rothschild 2009 Pauillac. Természetesen ezekért is külön kellett fizetni, de ez teljesen érthető, hiszen több ezer eurós (azaz több százezer, sőt millió forintos) borokról van szó.

Az 1855 óta létező bordeaux-i klasszifikáció első osztályú besorolású chateau-i stabilan a legmagasabb minőséget nyújtják, és a világ legkeresettebb borai közé tartoznak. Hazánkban ezek a tételek nehezen elérhetőek a nagyközönség számára, ám a Bordói Novemberen a Winelovers két különleges flight-on keresztül mutatta meg azt, hogy miért volt képes Bordeaux évszázadokon keresztül megőrizni hírnevét.

Nem szabad szó nélkül hagyni, hogy milyen gyönyörű kivitelű, informatív (térképekkel. részletes leírásokkal ellátott) volt a Winlovers tájékoztató füzete.

A kóstolóstandokon a jól csengő nevek mellett feltűnt néhány talán kevésbé ismert tehetség is. Kitűnő borokkal érkezett például a Vojtek pince, illetve Ősi Gábor pincészete. A "régiek" közül a megszokott magas színvonalat hozta a Pántlika pincészet, a Ruppert pincészet, a Petrény pincészet és Gere Tamás & Zsolt pincészete. Utóbbinak külön jó pont jár azért, hogy „nem sajnálták" kóstoltatni a valóban kitűnő csúcs cabernet franc-jukat sem, amellett, hogy a Csúcsbor Teremben is mutattak be tételeket.

Reméljük, egyre több borász látja be, mennyire fontos számukra is az ilyen rendezvényeken való részvétel, hiszen a nagyközönség jószerivel ezeken választja ki, hogy mely borokat fogja levenni a polcról, illetve mely pincészeteket keresi fel egy kóstolóra.

Végül álljon itt a zsűri által legjobbnak ítélt 10-10 bor listája

Top 10 bordeaux-i fajtabor

1. Bock, Magnifico 2007 (merlot)

2-3. Juhász Testvérek, Cabernet Franc 2011 (cabernet franc)

2-3. Thummerer, Tekenőháti Merlot 2009 (merlot)

4-5. Takler, Cabernet Sauvigon 2012 ((cabernet sauvignon)

4-5. Takler, Primarius 2012 (merlot)

6. Heumann Villányi Franc 2013 (cabernet franc)

7-9. Havas & Tímár, Franom 2015 (cabernet franc)

7-9. Vojtek, Cabernet Franc 2011 (cabernet franc)

7-9. Gere Tamás és Zsolt, Villányi Franc 2012 (cabernet franc)

10. Maul Zsolt, Lator 2015 (cabernet franc)

Top 10 bordói házasítás 2017

1. Pannonhalmi Infusio 2015

2. Pannonhalmi Hemina 2016

3-4. Wunderlich Cassiopeia 2011

3-4. Thummerer, Vili Papa Egri Cuvée Superior 2011

5-6. Prantner, Sauli 2015

5-6. Bock, Villányi Bock Cuvée 2013

7. Maul Zsolt, Dávid 2015

8 Heumann Lagona 2013

9. Ősi Gábor, Villányi Cuvée 2012

10. Günzer Zoltán, Ördögárok 2012