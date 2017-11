Fekete Pénteken mindenki vásárlási lázban ég, és szó szerint sáskaként csapnak le az emberek a kedvezményekre. Hogyan is hagyhatna ki ekkora lehetőséget egy hobbiszakács? Megmutatjuk, miért érdemes a gasztronómia szerelmeseinek is meglovagolni a kínálkozó lehetőségeket november 24-én, pénteken.

A konyha fölött átvették az uralmat az egymásra tornyozott szakácskönyvek, szinte roskadozik a polc, néha halljuk is, ahogy felnyög a súlyos papírköteg alatt. Ez persze nem állít meg egy szakácsot vagy szakácsnőt sem: amint alkalma adódik, rögtön beszerzi a legújabb kincseket. Nem is gondolná, milyen meglepően finom receptekre lehet találni egy rég elfeledett és megkopott könyv hasábjain. Látogassa meg Fekete Pénteken egy antikvárium online áruházát, és keresse az akciós receptkönyveket.

Ezen a napon érdemes betérni a konyhai berendezéseket árusító áruházakba is, főleg, ha már köhög a robotgép, a hűtőnek meg néha olyan hangja van, mintha szét akarna esni, a digitális konyhai mérleg pedig már olyan rég tönkrement, hogy még az emléke is homályba veszett. Találtunk olyan boltot, ahol a Black Friday hetén a beépíthető sütőn 30 000 forintot spórolhatunk. Sőt azokat a konyhai eszközöket is beszerezhetjük, amikről nem is gondoltuk, hogy szükségünk lehet rá. Ön tudja, melyek ezek?

Arról még nem is esett szó, hogy közelednek az ünnepek. Miért ne lehetne most az egyszer időben nekifogni az ajándékok felkutatásának ahelyett, hogy a karácsony előtti utolsó nap rohangálnánk a forgatagban? Itt automata kávéfőzőt vehetünk 145 ezer helyett 100 ezer forintért.

Beszerezhetnénk már most a sütéshez és főzéshez szükséges hozzávalókat is, például egy normális habzsákot, amit már évek óta vágyakozva nézegetünk. Vagy ott van a borsörlő, ami feleslegesnek tűnhet, pedig az egész fűszerek, mint az egész bors, hosszabb ideig maradnak frissek. Vagy ruházzunk be inkább egy többfunkciós edényre, amelynek melegen tartó és újramelegítő funkciója is van.

A Fekete Péntek arra is jó, hogy gasztronómiailag kielégítő pihenőnapot tartsunk egy húszdarabos sushi válogatással.

Mentse el ezt a cikket a kedvencekbe, és térjen vissza pénteken, akkor már az összes akciós termék között böngészhet.