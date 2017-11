Korábban kiderült, hogy rosszul esünk neki a gránátalmának, most pedig az is, hogy gyakorlatilag minden gyümölcsnek. Ott kezdjük pucolni a narancsot, ahol érjük, belenyomjuk az ujjunk, fröccsen a lé mindenfelé, és hamar el is megy a kedvünk. A kivi héjának eltávolítása is kínszenvedés, ugyanis mire körbeérünk, alig marad a gyümölcsből. Ám ez még semmi, hiszen a banán héját is a rossz végéről kezdjük lehámozni. Nézze meg, hogyan kellene mindezt jól csinálni. Videó a cikkben!