Három különleges tojásrecept a világból reggelire

Egyetemes igazság, hogy a világ szinte minden kultúrájának sajátos tojásreceptje van. Ezek a fogások kevésbé ismertek, de annál különlegesebbek. Még jobb, hogy nemcsak reggelire, hanem akár ebédre vagy vacsorára is fogyaszthatjuk.

A cilbir egyike Törökország kedvelt ételeinek, amely a görög joghurt és a buggyantott tojás házasításából született meg. Krémes, vajas és kellően fűszeres. Kell ennél több?

Hozzávalók:

2 tojás

½ csésze görög joghurt

két fej fokhagyma, törve

só és bors ízlés szerint

1/5 evőkanál vaj

½ evőkanál kapor, apróra vágva

1 teáskanál chili pehely

¼ csésze dió, apróra törve

Elkészítés:

Olvasszuk meg a vajat, majd keverjük hozzá a diót, a kaprot és a chili pelyheket. Egy másik tálban keverjük össze a joghurtot és az összetört fokhagymát. Üssük bele két ujjnyi sós vízbe a tojásokat; miután a fehérje kezd megszilárdulni, vegyük ki, csepegtessük le, és tegyük a joghurtra. Csepegtessük a tetejére az olvadt vajas keveréket, és fűszerezzük ízlés szerint.

A következő fogás egy izraeli étel, amely meglehetősen nagy hírnévre tett szert. Ez pedig nem más, mint a shakshouka.

Hozzávalók:

2 tojás

1 pirospaprika

1 hagyma

4 paradicsom, összetörve

2 gerezd fokhagyma, törve

3 chili, apróra vágva

1 teáskanál kömény

só ízlés szerint

olaj a sütéshez

feta sajt és apróra vágott petrezselyem a felszolgáláshoz

Elkészítés:

Melegítsük fel az olajat egy serpenyőben, adjuk hozzá a hagymát, a paprikát és a chilit, majd pirítsuk körülbelül öt percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a köményt, majd pirítsuk még két percig. Keverjük össze a paradicsomot fél csésze vízzel, majd lassan öntsük hozzá. Főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Ez körülbelül 10-15 perc. Üssük a tojásokat a szósz tetejére, és főzzük, amíg a tojássárgája meg nem keményedik. Szórjuk meg a tetejét – közvetlenül a tálalás előtt – feta sajttal és petrezselyemmel.

A huevos rancheros egy klasszikus mexikói fogás, amely rendkívül hasonlít a shakshoukához: tojás és paradicsomos szósz párosítása, amelyet kukorica tortillában szolgálnak fel. Ízlés szerint feldobhatjuk babbal, avokádóval és sajttal.

Hozzávalók:

4 tojás

2 szárított chili, apróra vágva

olaj

1 hagyma

6 gerezd fokhagyma

4 paradicsom, pépesítve

1 evőkanál chiliszósz

¼ csésze koriander, apróra vágva

1 lime leve

só és bors ízlés szerint

6 kukorica tortilla

reszelt sajt, apróra vágott zöldhagyma, és avokádó a tálaláshoz

Elkészítés:

Melegítsünk fel egy kis olajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a paradicsomot. Főzzük tíz percig, majd adjuk hozzá a hagymát, a fokhagymát és a chilit (a szószt és a szárítottat is). Főzzük további tíz percig, majd hagyjuk kihűlni és egy mixer segítségével dolgozzuk jól össze. Keverjük hozzá a koriandert és a lime levét, majd fűszerezzük. Melegítsük fel a tortillákat, közben süssük ki egy másik serpenyőben a tojásokat is, amit fűszerezhetünk kedvünk szerint. Tegyünk a tortillára egy adagot a paradicsomos szószból, erre jöhet a kisütött tükörtojás, majd rá a reszelt sajt, a hagyma és a feldarabolt avokádó. A pikáns ízek kedvelői jalapeno paprikát is karikázhatnak rá.