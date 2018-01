Kőkorszaki étel? A leveskészítés régebbi, mint gondolnánk

Lehet hideg vagy meleg, sós vagy édes, sűrű vagy híg, zsíros, krémes vagy tejszínes, diétás vagy laktató, nagymama főztje vagy instant, egy viszont biztos: a levesnek méltán van helye számos nemzet gasztrokultúrájában. Hogy honnan is ered és miért is fontos a fogyasztása, arról olvashat most. Fördös Zé pedig receptjeit osztja meg velünk.