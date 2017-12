Önt is bosszantja, amikor azzal kell szórakoznia, hogy kiszedje a héjat a tojásból? Olyan óvatosan ütjük fel, egy-két rakoncátlan darabka mégis mindig beleesik. Aztán meg kergetjük a kiskanállal időtlen időkig. Arról inkább ne is beszéljünk, hogyan küzdünk meg a kemény vaj feldarabolásával. Pedig néhány trükkel mennyi időt megspórolnánk! Videó a cikk végén!

Vegyük először a tojás problémáját. Könnyen ki tudjuk szedni a héjat, ha egy nagyobb tojáshéjdarabbal vagy a vizes ujjunkkal próbálkozunk. A vaj megolvasztásához sem kell mikró, elég, ha egy átmelegedett poharat borít rá néhány percre. Ugye milyen végtelenül egyszerű? Ez jó megoldás, ha sütéssel próbálkozik, ám akkor is, ha épp egy percre vette ki a teavajat a hűtőből, és már kenné a kenyeret.

A következő problémába akkor ütközünk bele, ha nyújtanánk a tésztát, de sehol sem találjuk a nyújtófánkat. Mi a teendő? Mindig legyen kéznél egy borosüveg! Persze azért nem árt előtte megtisztítani, és belisztezni.

Megkönnyíti az életünket a fagylaltos kanál is, amivel jól tudunk muffin tésztát mérni. Arra is van megoldás, ha gondban vagyunk a krémmel, ugyanis nincs habzsákunk. Csak annyit kell tennünk, hogy egy zacskóba kitöltjük a fehér masszát, és kivágjuk az egyik sarkát. Rém egyszerű! A videó szerint még a krémet is fel tudjuk dobni a szivárvány színeivel, de a mesterséges színezők helyett használjunk inkább természeteset: gránátalma, mangó, kakaó, spenót vagy kékszőlő. Legyen kreatív! Ám, ha nem akar krémmel vesződni,

olvasszon pillecukrot a muffin tetejére.

És mit csináljon a megmaradt tésztával? Tegye jégkockatartóba, fagyassza le, és használja fel később! Ha pedig kekszet sütött muffin helyett, tegye egy dobozba és vágjon mellé egy szelet almát, hogy friss maradjon.