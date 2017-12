Mindannyian tudjuk, hogy vannak a főzésnek kellemetlen fázisai, ám számos olyan tipp és trükk van, amelyek olyan könnyedén oldják meg a problémánkat, hogy nem is értjük, eddig miért nem így csináltuk.

Hogyan tartsuk frissen a zöldségeket? – fogalmazódik meg bennünk a kérdés, amikor ott állunk a piac zöldséges standja előtt, ahol most akciósan vehetünk répát, gombát és karalábét. Az előbbi például jó lesz az ünnepi francia salátához, a gombát pedig szívesen kirántanánk. Erre a problémára kínál megoldást a műanyag doboz és a papírtörlő. Bélelje ki a zöldséges doboz alját papírtörlővel, ami felszívja a nedvességet, így tovább marad friss a zöldség és a gomba is. Vagy tegye őket vákuumcsomagolásba, majd a fagyasztóba.

Többé a maradék mártást sem kell kidobnunk, hiszen azt is lefagyaszthatjuk. Az élelmiszerpazarlás túl komoly probléma ahhoz, hogy néhány apró trükköt ne próbáljunk ki. Sőt, az is lehet, hogy az ön mélyhűtőjében is ott lapul néhány doboz jégkrém, ami még nyárról maradt meg. Mire újra eljön a jeges desszert ideje, addigra nem biztos, hogy olyan lágy és krémes lesz, mint mikor megvette. Ahhoz, hogy a jégkrém megőrizze a lágyságát, tegye plasztik zacskóba, majd

egy szívószál segítségével szívja ki belőle a felesleges levegőt.

Ha gyömbérből akar teát vagy az ünnepi asztalra süteményt készíteni, és épp a késért nyúlt, hogy meghámozza, akkor álljon meg! Hagyja a kést, és csinálja kanállal. Rém egyszerű és még a kezét sem vágja el.

Bizonyára ön is találkozott már azzal a problémával, hogy megizzasztotta a befőttesüveg. Hiába próbálta késsel vagy konyharuhával kinyitni, végül a férje vagy a párja oldotta meg a gondot, miután hazaért a munkából. Többé nem kell másra várnia, ami az ünnepi időszakban nagy segítség.Vegyen fel egy gumikesztyűt, és próbálja azzal kibontani!

Szintén pazarolunk, amikor a kikristályosodott mézet a kukába dobjuk, és rohanunk újat venni. Tegyük inkább a konvektorra vagy a mikróba néhány percre, és íme: kellően lágy ahhoz, hogy mézeskalácsot készítsünk belőle!

Szokták mondani, hogy a szerelmes szakácsnő túlsózza a levest. Ez akkor is megesik, ha csak rohanunk, vagy éppen új fajta sót vettünk. Ha kóstolásnál túl sósnak találja az ételt, az a legkézenfekvőbb, ha a nyersanyagokból hozzátesz még. Ha ez nem lehetséges, ételfajtától függően tompíthatja a sós ízt tejföllel, mozzarella sajttal, tojásfehérjével. Egy mokkáskanálnyi citrom, ecet, és nagyon kevés cukor is megteszi a hatását, de kóstolás előtt mindenképp főzze fel az ételt, csak azután adjon pluszba semlegesítőket hozzá. Szokták még említeni a szódabikarbónát, de ennek keresnyés mellékíze nagyon elronhatja az ételt, ezért ezzel csak vigyázva! Elsózott húsleves barátja a belefőzött petrezselyemzöldje, de ha még mindig túl sósnak érzi, tálaláskor adjon hozzá friss petrezselyemleveleket. A krumpli már erősen megosztja a hobbiszakácsokat: valaki esküszik rá, mások szerint egyáltalán nem szívja magába a sót.