Korábban Jakupcsek Gabriella jolly joker fogását készítettük el, most pedig Epres Panni különleges sütötökkrémlevesét leshetjük el, amelyet a sztáranyuka sajtropogóssal bolondított meg. A receptnek köszönhetően már nem is kell gondolkodni azon, hogy mi legyen a vacsora. Sőt, akár az ünnepi receptek közé is eltehetjük!