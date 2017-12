Van, aki alig várja, hogy szabadon bontogathassa a fán lógó szaloncukrokat, míg mások már az édesség gondolatától is émelyegnek. És ott vannak az extrém húsimádók. Tényleg van, aki annyira szereti a baconszalonnát, hogy még karácsonyfadíszt is készít belőle. Ön felakasztaná a fájára?

Azt már megtudtuk, hogy vannak, akik hústortát kérnek születésnapjukra, és azt is, hogyan kerül habverő a fára, de most arra is fény derül, mit csináljon a megmaradt baconszalonnával. Madzag rá, és fel a fára! De félig-meddig komolyra fordítva a szót: ez a dísz valójában nem is ehető.

Az Urban Outfitters készítette el a glitteres bacon karácsonyfadíszt, amelyhez most akciós áron, mindössze 10 dollárért hozzá lehet jutni. Ez mindenképp jó hír azoknak a húsimádóknak, akik bacont szeretnének a karácsonyfájukon látni.