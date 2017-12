Ahány nemzet, annyi karácsony. A saját szokásaink esetleg más népeknek okozhatnak meglepetést, a külföldi hagyományokra pedig mi csodálkozunk rá. Így történik ez a füstölgő, pukkanó szaloncukorral, és a pubban töltött szentestével is. Ami nekünk meghökkentő, az Angliában hagyomány.

Angol nyelvterületen szokás, hogy december 24-én a gyerekek a kandalló párkányára vagy az ablakba függesztik a hosszú, hagyományosan piros, mintás, csíkos zoknikat, hogy az öreg szakállas – Santa Claus, más néven Father Christmas – könnyedén bele tudja tenni az ajándékokat.

December 25-ével elérkezik az ünnepi ebéd ideje – persze csak a reggeli ajándékbontás után –, amikor olyan különleges fogások kerülhetnek az asztalra, mint a gesztenyével töltött pulyka zöldségekkel, amelyhez egy finom fehérbor dukál. Aztán ott van a mincemeat pie, ami vajas tésztából készült sütemény aszalt gyümölcsökkel töltve, illetve a karácsonyi gyümölcskenyérre emlékeztető finomság, a Christmas pudding, ami alkohollal és aszalt gyümölcsökkel készül.

Az ünnepi ebédet persze követi az ünnepi vacsora: sült pulyka áfonya szósszal, krumplipürével vagy sült krumplival, zöldségekkel – jellemzően kelbimbóval – és baconbe tekert sült virslivel.

Ilyenkor nemcsak borral, hanem pezsgővel is koccintanak, és elmaradhatatlan a Christmas cracker is.

Ez úgy néz ki, mint egy hatalmas szaloncukor, benne pedig egy apró ajándék, egy szóvicc és egy papírkorona van. Meg kell fogni a két végét, és húzni. Pukkanva és füstölve nyílik ki, és pereg szerteszét a sok apró meglepetés belőle.

December 26-án itthon mi még bőven ünnepelünk a családunkkal, ám Nagy-Britanniában ilyenkor már nyitnak az üzletek: ez a nap a Boxing Day. Eredetileg az ünnepi ajándékok bontásának a napja, ma már viszont ez a karácsony utáni nagy leárazást jelenti.

Itthon furcsának gondoljuk, ott viszont elfogadott, hogy karácsonykor pubokba, éttermekbe mennek az emberek.

Ott is lehet karácsonyi menüket rendelni természetesen. Szépen kiöltöznek, és családostul szállják meg a vendéglátóhelyeket. A jobb helyekre már egy évvel hamarabb érdemes asztalt foglalni, és 2-3 hónappal karácsony előtt már be is telnek a helyek.

Ha az angolok mégis otthon ünnepelnek, akkor szinte biztos, hogy elkészítik valamelyik hagyományos angol karácsonyi desszertet, például a mince pie-t, az aszalt gyümölcsökkel töltött pitét. Ön is szívesen megsütné? A receptet a következő oldalon találja.