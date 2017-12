Ezek mindenképpen kellenek az új konyhájába

Éppen tervezi, hogy kirepül a fészekből és új lakásba költözik? Vagy már meg is tette, de nem volt elég körültekintő, és fogalma sincs, mire lenne szüksége a konyhában? Új életet kezd egy új lakásban? Összegyűjtöttük a legalapvetőbb eszközöket, amiket mindenképp érdemes beszereznie.

Az első nagyon fontos dolog a kés. E nélkül teljesen el vagyunk veszve. Zöldség, gyümölcs, fűszernövény, hús – gyakorlatilag minden alapanyag felszeleteléséhez egy jó késre lenne szükségünk, különben csak marcangoljuk az ételt. Szerezzen be egy nagy, jó minőségű séfkést, egy kisebb aprítókést, egy kenőkést, lekerekített heggyel, valamint egy hámozókést és egy recés élű kést is. A mindennapi szeleteléshez és aprításhoz a japán típusú kés, a Santoku, is alkalmas. Sőt, már balos vágóeszközöket is gyártanak a balkezeseknek. Ebben a videóban pontos tanácsokat kaphat ahhoz, hogy mit mihez és hogyan, hogy ne bánja az ujja se.

És ha már az alapanyagok aprításánál tartunk, akkor vágódeszka! Ám arra nagyon ügyeljen, hogy a nyers hús és hal után különös gondot kell fordítani a deszka megtisztítására. A legegyszerűbb mosószer nélkül, forró vízzel leöblíteni, majd mosószermentes, alkoholos fertőtlenítővel befújni, és hagyni megszáradni. Választhatjuk az ecetes lemosást is, de aztán mindeképp öblítsük le a deszkát.

A kés elengedhetetlen partnere az élező!

Ne feledkezzen meg a kisebb konyhai eszközökről sem, mint a hámozó, a konzervnyitó, a dugóhúzó, a kézi reszelő vagy a habverő. De ott vannak még a keverőtálak is. A legjobb, ha még tetejük is van, hogy el tudja tenni a megmaradt keverékeket, tésztákat, szószokat, így nem megy semmi kárba! A háztartási boltokban jó minőségű, üveg ételhordókat is lehet kapni, ha saját készítésű ebédet vinne a munkahelyre vagy az egyetemre. Továbbá érdemes a hőálló jénai és porcelán tálak kínálatában is szétnézni, hiszen már azokból is lehet olyat kapni, aminek van teteje, így azonnal a hűtőbe tudja tenni az ételt, és nem kell zárható edény után kutatnia.

Ha egy extravagáns konyhai mérlegre nem is, de legalább egy mérőpohárra mindenképp ruházzon be: egyaránt alkalmas a folyékony és a száraz összetevők mérésére.

Pont ilyen fontos a szűrőedény is, amivel a saját dolgát könnyíti meg, ha tésztát főz. Márpedig a tészta gyorsan elkészül, olcsó és egyszerű, úgyhogy sokszor lesz ez a menü. Sőt, még zöldségeket, gyümölcsöket és salátát is tisztára moshatja benne.

Jól jöhet a melegszendvicssütő, ha szereti a könnyen elkészíthető, gyors reggeliket vagy vacsorákat,

és ebben még sima pirítóst is készíthet.

Mi kellhet még? Szilikon spatula a palacsintához és tésztákhoz. Ez elég rugalmas ahhoz, hogy a sarkokba is be tudjunk nyúlni vele. Továbbá fakanál, lábas, persze egy kisebb (a szószokhoz) és egy nagyobb (a tészta vizéhez) méretben, na, meg egy serpenyő, ha omlettet, hamburgert, tojást vagy palacsintát készítene, valamint tepsik különböző méretben és mélységben, illetve egy csatos tortaforma, mindezekhez pedig sütőpapír.

Nincs igazi konyha sütőkesztyű, kötény és konyharuha nélkül. Az utóbbi nemcsak arra jó, hogy legyen mibe megtörölni a kezünket, hanem arra is, hogy zöldségeket szárítsunk rajtuk, illetve legyen mibe becsavarni a meleg kenyeret vagy a meleg ételt.

Alapvető: lapos tányér, mélytányér, pohár, kés, villa, kanál. Különösen az egyetemi évek alatt elterjedt, hogy azt használnak fel a diákok, ami éppen van az albérletben vagy a kollégiumban, és csak ritkán költenek ilyesmikre. Jó a kávé meg a bor vizespohárból, az étel meg a serpenyőből! Nem. Annyira nem jó. És mivel a levest is ki kell szedni valamivel, így a szedőkanál is felkerülhet a listára.

Bizony a téli, hideg, náthás időben egy citromfacsaróért is hálát fog adni, ha nem a tea fölé görnyedve kell kinyomkodni a levet a citromból. Főleg betegen.

És, ha már tél és nátha, akkor meleg tea és méz. Ám ezzel csak az a probléma, hogy az ital bizony hamar elhűl, ha kancsóba teszi. Ettől függetlenül mindenképp szerezzen be egyet, természetesen szűrővel, hogy gyógyteákat is tudjon készíteni, de ne felejtse el a termoszt sem, így be tudja vinni magával a szobába vagy a munkahelyére az italt.

Kényelmes megoldás a vízforraló, és hatalmas találmány a tojásóra is, így a felhalmozódott házimunka, tanulás, családi teendők mellett sem fogja a sütőben felejteni a süteményt vagy a sültet – bár a legtöbb sütőn már van csipogós időzítő.

A krumplipüré könnyen elkészíthető, ezért igen gyakran fog szerepelni az étlapon. Ehhez azonban kell majd a krumplitörő, amivel könnyedén el lehet végezni a nevében szereplő műveletet. A kézi reszelőt már említettük, de ne feledkezzünk meg a nagy testvéréről se. Vagy a konyhai ollóról, ami mindig kéznél lesz, ha zöldséget, fűszernövényeket vagy húst kell vágni. Persze ebből is

a kényelmes és minőségi fajtát válasszuk.

Ha már törtünk egy kis krumplit, most jöjjön a fokhagyma. Erős, minőségi fokhagymatörőt vegyünk, mert bizony nagyon kellemetlen, ha úgy kell harcolni vele, és mindenhol előbukkan a fokhagyma, csak a törő alján lévő lyukakon nem. Hálát fog adni a húsfogó csipeszért is, amikor nem villával kell kivarázsolnia a forró olajból a rántott húst. De ugyanúgy meg fogja köszönni a kis szűrőt is, amikor a húslevest vagy a zöldségeket szűri, a még kisebb fajtájával pedig a teából a tealevelet. A konyhai robotgép már nagyobb beruházás, egy kezdő szakácsnak vagy szakácsnőnek elég egy aprítótállal és habverőfejjel kiegészített botmixer is, amivel

könnyen készíthet turmixokat, krémeket, szószokat, habokat és püréket.

Aztán bizonyára önhöz is szoktak vendégek érkezni. Ilyenkor jól jön egy-két tálca, kínáló tálkák és tálak, hogy ne a megviselt műanyag edényben kelljen felszolgálni a sós mogyorót és az alma chipset. Ilyenkor azonba elő szokott kerülni néhány üveg ital is, tehát nem árt, ha van kéznél: boros, sörös, pezsgős és feles pohár. Na, meg persze sör-, valamint bornyitó.

Ha már belelendült a főzésbe, akkor hasznos lehet egy paradicsompasszírozó – ha netán házi készítésű paradicsomszószt szeretne a tésztára tenni. Aztán ott van a kenyértartó, és egy müzlis tál a reggelihez. Apróságnak tűnhet, de a következő eszközök is azt a célt szolgálják, hogy minél könnyebben boldoguljunk a konyhában:

tasaklezáró csipesz, borsörlő és egy ételhőmérő.

Ugyanilyen fontos lehet a fűszertartó, a különböző méretű tölcsérek, a kenőecset, a fűszerlabda, a szivacsok, az edényszárító, a szita, a szalvéta, a papír kéztörlő, a habzsák, a pogácsaszaggató, a különböző sütőformák, a nyújtófa és a jégkockatartó. Ez utóbbiban az a jó, hogy nem csak jégkockát tárolhatunk benne. Nézze meg, még mire jó!

Lapozzon a listáért, másolja át telefonjába, hogy kéznél legyen, amikor elindul beszerezni élete első konyhájának felszereléseit!