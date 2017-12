Annyi újdonságot akasztottunk már a fára, hogy az valami elképesztő! Került rá habverő, fakanál, de még bacon szalonna is! Hát nem ez a legvadabb ötlet, amit valaha hallott? Most pedig ideje, hogy valami hagyományos dísz is ott csüngjön a zöld ágakon, ám egy kicsit újragondolva: itt az egészséges szaloncukor!