Ahogy itthon, úgy Franciaországban is ünnepi fényekbe borulnak a városok és a falvak a karácsonyi időszakban. Ilyenkor persze a kirakatok is ünnepi ruhát öltenek, a tradicionális karácsonyi vásárokról meg ne is beszéljünk: fahéjjal, forralt borral, kézműves termékekkel és ünnepi dekorációkkal várják az odalátogatókat. Párizsban több vásárral is találkozhatunk, például az Eiffel-torony lábánál, vagy a Notre-Dame közelében. Emellett azonban érdemes a következő városokban is ellátogatni a decemberi időszakban, ha egy kis francia ünnepi hangulatra vágyunk: Bordeaux, Lyon, Nizza vagy Marseille.