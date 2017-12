Ez aztán a forradalmi újítás: Párizsban az O'Naturel étteremben minden vendég levetkőzheti a gátlásait, és megmutathatja a testét. Ugyanis az a meztelen igazság, hogy ebben az étteremben biztosan nem eszi le senki a ruháját. Mivel senki nincs ruha!

Már Párizsnak is van saját nudista étterme, de nem ez az első város Európában, ahol a vendégek szívesen étkeznek meztelenül. Először Londonban, majd Tenerifén dobták le a ruháikat a vendégek, és Japánban is van egy nudista étterem. Most pedig már Párizsban is megteszik ugyanezt.

Az O'Naturel éttermet Mike és Stephane Saada nyitotta meg, ám ők maguk nem nudisták. A vendégek előzetes bejelentkezés alapján kapnak asztalt, a tulajdonosok pedig különös figyelmet fordítanak a higiéniára. Szerencsére az emberek még ruhában érkeznek az étterembe, ott viszont kapnak egy szekrányt, ahová bepakolhatják a holmijukat. Az étterem stílusa minimalista, a menü pedig klasszikus francia.

Egy háromfogásos menü ára 57 és fél dollár, ami körülbelül 15 ezer forintnak megfelelő összeg.

