Szilveszteri pezsgőteszt: megmondjuk, mit vegyen

Az Origo pezsgőtesztje egy kicsit különbözik a szaklapok, a boros újságok tesztjeitől. Itt a cél nem az volt, hogy szakértők segítségével megtaláljuk a legjobb pezsgőt, hanem hogy átlag magyar fogyasztóként a szerkesztőség tagjai mondjanak véleményt az élelmiszerüzletekben, szupermarketben elérhető, 1000-5000 forintos pezsgőkről. A jellemzés után listába szedtük az idei pezsgőteszt eredményét, a pezsgők árát, és hogy hol lehet leginkább beszerezni.

Szilveszter közeledtével mindig az a legnagyobb kérdés, hogy milyen pezsgőt vegyünk. Maradjunk a már jól beváltnál, vagy most inkább koccintsunk valami különlegessel? Törjük meg a családi hagyományt, és próbáljunk esetleg egy másik márkát? Évről évre nehezebb dönteni, hiszen egyre nagyobb a választék, egyre több pezsgő sorakozik a polcokon. Ehhez nyújtunk most egy kis segítséget.

Így pontoztunk: az 1-es jelentette az ihatatlan italt, a 10-es pedig a mesébe illő kategóriát. Mondanom sem kell, egyik általunk kóstolt pezsgő sem kapta meg egyik említett pontszámot sem, mindegyik a két szélsőség között volt.

Az értékelésben nem választottuk külön az illatot, a színt és a savasságot sem, hanem összpontszámot adtunk a pezsgőknek. Viszont külön versenyeztettük az édes és a száraz pezsgőket is, hiszen úgy gondoltuk, akik az édes pezsgőt szeretik, nem érdeklődnek a száraz iránt – és fordítva. De most már lássuk az eredményt!

Száraz pezsgők

10. Brebis Pinot Noir Rosé Sec

Nagyon kíváncsiak voltunk erre a pezsgőre, egyrészt mert új a magyar piacon, másrészt pedig azért, mert tudatosan nem értékesítik az ünnepi időszak alatt. Bárány Péter, a pezsgőmárka tulajdonosa változtatni akar azon a fogyasztói magatartáson, hogy a magyarok pezsgőt kizárólag szilveszter környékén fogyasszanak. Szeretné elérni, hogy hétköznapi élethelyzetekben is bontsunk pezsgőt, ne csak különleges alkalmakkor. A Brebis egyébként tradicionális eljárással készül: a másodlagos erjesztés palackban történik 24 hónapon keresztül. A Rosé pezsgő halvány lazacszínű, enyhe illatú, lágyabb. Talán épp ezért nem aratott olyan kiugró sikert a tesztelők között. A legtöbben az intenzív aromát hiányolták, vagy a gyorsan elillanó buborékokat kifogásolták. Ám volt olyan, is, akinek éppen ez tetszett. Szerinte a lágy aromájának köszönhető, hogy jól iható, kellemes beszélgetős ital. Mindenesetre összességében a legkevesebb pontszámokat kapta a szárazak sorában.

9. Törley Excellence Pinot Noir Rosé Sec

A halvány bíborszínű pezsgő az utolsó előtti helyen végzett, ám az egyik legmegosztóbb tétel volt a tesztelők között. Volt, akinek egyáltalán nem tetszett, ám volt olyan is, aki 7-es pontszámot adott rá. Így alakult ki a végeredmény. Legtöbben az intenzív málnás, gyümölcsös szerették, s annak ellenére, hogy száraz pezsgő, a pillecukor volt az egyik olyan rá aggatott jelző, amivel szinte mindenki egyetértett.

Ízében is előjönnek a málnás zamatok, melyek mellett lágyabb savai tesznek tökéletessé arra, hogy pikánsabb desszertek kísérőjévé váljon.

8. Brebis Chardonnay Brut

A Brebis fehér pezsgőjét már szinte kivétel nélkül mindenki a középmezőnybe pontozta. Többen kiemelték jó buborékjait, vagy intenzív, kellemesen gyümölcsös illatát. Friss savú, citrusos pezsgő, rövidebb ízű, de harmonikus, mely frissességének köszönhetően valószínűleg a melegebb hónapokban sokkal kedveltebb lesz, mint a téli, hideg, sötét estéken.

7. Törley Orfeum Rosé Sec

Ismét egy rozé, ami szintén megosztotta a társaságot, de közel sem annyira, mint korábbi párja. Ez is száz százalékban pinot noir szőlőből készült, és gyümölcsös illata mellet némi rózsavirágot is felfedezni benne. Talán ennek köszönhető, hogy ez a korallszínű pezsgő a férfi tesztelőket is romantikussá varázsolta. Volt, aki az első korty után csak ennyit mondott: ez nem más, mint egy könnyed, nyáresti csók.

6. Törley Excellence Chardonnay Extra Sec

Halványsárga pezsgő apró buborékokkal. Citrusos ízvilágát szinte valamennyi kolléga kiemelte, sőt volt, aki egyenesen a citromos tisztítószerhez hasonította. Ízében már szép, érett gyümölcsök jönnek elő. Ezt a pezsgőt egyébként olyanoknak kínálnánk legszívesebben, akik még életükben nem kóstoltak pezsgőt. Első találkozásnak tökéletes.

5. Törley Gála Sec

Királyleányka, zöldveltelni és zenit alapú pezsgő határozott traubiszóda illattal. Halvány, szalmasárga színű, élénk, erőteljesen habzó ital. Ízében már érezni egy kis muskotályos gyümölcsösséget, mely annak köszönhető, hogy nem csontszáraz pezsgőről van szó. Még utóízében is inkább mézes, mint fanyar. Egyes vélemények szerint egy pezsgőnek ilyen illata kell legyen, az ellentábor szerint azonban „nincs benne semmi különös".

4. Pannon Imperial

Határozott élesztős illattal nyit, melyet sok tesztelőnk – akikre nem jellemző, hogy pezsgőt reggeliznének – inkább gyógyszeres illatnak jellemeztek. Egyik kollégánk megjegyezte, olyan az illata, mintha a kanalas orvosságot bodzaszörppel keverték volna össze. Összességében azonban igen jó pontszámokat kapott, valószínűleg azért, mert ízében már inkább a gyümölcsösség van túlsúlyban. Lendületes savak, finom korty, jó arányok jellemzik.

