Ha későn kapcsolt, és nem áztatta be idejében a lencsét, vagy éppen már a lencseevés gondolatától is feszül a hasán a nadrág, ne aggódjon, emiatt nem marad bőség nélkül a ház 2018-ban! A megoldás: vörös lencse, méghozzá török módra.

A lelkes hobbiszakácsok is elfáradnak olykor. Főleg így, az ünnepek után. A magam részéről a szentestével lezártnak tekintettem az idei főzést – szerencsémre megtehettem. Újévi fogadalom helyett egy óévit tettem: január elsejéig a konyhába kizárólag teát készíteni lépek be, de tényleg semmilyen főzéssel kapcsolatos dolgot nem teszek, tehát lencsét sem áztatok. De most, egy nappal újév előtt mégis megmozdult bennem a hagyomány szele: csak jó lenne, ha január elsején lencse kerülne az asztalra. De mi lesz akkor a fogadalommal? Hiszen azt mégis be kellene áztatni egy éjszakára.

Alapvetően a pillanatnak élek – a konyhában is –, így a jó előre pácolást, áztatást igénylő alapanyagokat, ha lehet, kerülöm. Éppen ezért van a kamrában vörös lencse is, ami áztatás nélkül is hamar puhára fő. És ami még nagy előnye: kevésbé puffaszt.

Szeretem a török ízeket, a vörös lencséből készült leves kifejezetten jól tud esni a hidegebb évszakokban. Bár igazából nem is maga a vörös lencse íze a finom, az csupán egy jó bázis a másik két alapvető hozzávalóhoz.

A törökök vörös-lencse leves színe nem a lencsétől piros. Sőt, maga a lencse száraz állapotában sem vörös, hanem inkább sötét narancssárga, főzés után pedig teljesen kifakul, és mustárszínűvé válik. Ami az étel pirosas színét adja, az nem más, mint a paradicsom, különleges ízét pedig a menta.

Török vörös-lencseleves – kırmızı mercimek çorbası

Hozzávalók 4 főre:

1 csésze vörös lencse (kb. 150 g)

1 nagyobb vöröshagyma, apróra vágva

1 közepes burgonya meghámozva, apróra vágva

2 nagyobb paradicsom apróra vágva

só és bors

6-7 friss mentalevél

2 evőkanál olívaolaj

5 dl víz

friss citrom leve – ízlés szerint

Elkészítés: