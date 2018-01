Szusi. Tradicionális japán fogás, amiről mindenkinek van véleménye, ha már kóstolta: imádja vagy ki nem állja, de egy biztos, nem lehet mellette elmenni szó nélkül, napjainkban pedig még népszerűbb, mint eddig bármikor. De vajon honnan ered az elsőre bizarrnak hangzó, mégis az egész világot meghódító rizses tekercs, és mitől is olyan különleges? Ha pedig ön is kedvet kapott hozzá, mutatjuk, hogyan készítheti el egyszerűen otthon is.

Nyugati világunk olyannyira felkapott, mégis megosztó étele, a szusi története meglehetősen régre nyúlik vissza, bár kezdetleges formája azért igencsak távol áll mai verziótól. A szusi kifejezés először ősi kínai forrásokban merül fel, körülbelül az időszámításunk előtti 2. századhoz köthető. Régen szó szerint azt jelentette, hogy „savanyú ízű" – ebben az értelemben ezt a szót ma már nem használják. Eleinte tartósítási eljárásként használták a módszert, amely szerint a halat rizs közé helyezték, az erjedésnek induló rizságy pedig lehetővé tette, hogy a hal hosszú ideig ehető maradjon.Fontos azonban tudni, hogy ekkor a rizst valóban csak a hal „ágyának" használták, a hal tálalásakor eltávolították, nem fogyasztották el azt. A technológia egész Kína-szerte elterjedtté vált, majd a 17. századra érte el a tengeri étkeknek mindig is hódoló Japánt is. Nem is kellett több a japánoknak, fel is turbózták egyből az alapkoncepciót, és az eddig csak eszközként, erjesztőként használt rizst is el kezdték fogyasztani a hallal együtt.

Az Edoból (mai Tokyo) származó Matsumoto Yoshiciichi ráadásul még ezt a koncepciót is továbbfejlesztette: rizsecetet kezdett használni a szusihoz, így az ételt azonnal el lehetett fogyasztani, míg azelőtt hónapokig kellett várni az erjedésre. Ez a változat namanarezushi néven vált ismertté.

Szusievolúció

A 19. század elején aztán jött a nagy csavar: a változás egy bizonyos Hanaya Yohei nevű japán fiatalember személyében, aki teljesen megreformálta a szusikészítést, mind külsejében, mind tartalmában változtatott rajta. Ő ugyanis a hal rizsbe burkolása helyett a halat egy hosszúkás, téglalap alakúra formált rizshalmaz tetejére tette, ezzel pedig megszületett az, ami ma nigiri szusinak hívunk, és máig népszerű formája az ételnek. Akkoriban a szusit még utcai standoknál árusították, és útközbeni, gyors harapnivalónak számított, mondhatni, a modern street food elődjének is tekinthetjük, és mint olyan, korában is hamar óriási népszerűségre tett szert. A szusiőrület így Edo (Tokió akkori neve) városából kiindulva, rövid időn belül egész Japánt meghódította. Egy 1923-as földrengés miatt sokan elvesztették otthonukat és vállalkozásukat, emiatt elvándoroltak a városból, a vándorok pedig a szusi hagyományát is vitték magukkal. A második világháború után a szusistandokat bezárták, a szusizás pedig zárt terekbe, higiénikusabb körülmények közé vonult, így street foodból éttermi és otthoni étekké vált. A nyugati gasztrokultúra hamar felkapta a számára kuriózumnak számító, egzotikus és ízletes fogást, különösen azért, mivel addigra már valóban kifejlett kultúrával és hagyománnyal rendelkezett.

Szusi napjainkban

A Japánban felnövő szusikultúra terjedése és világhódító útja során más-más hatásokat is felvett, és ennek következményeként folyamatosan változott, nőtt és színesedett. A nyugati hatások számos olyan új szusifajták létrejöttét eredményezték, amelyek már a nyugati éttermek séfjeinek kreativitását dicsérik. A szusi egy autentikusan keleti étel, 1800 éves történelemmel, mégis képes volt a globális térhódításra, és a kreációknak manapság már tényleg csak a fantázia szabhat határt.

Sokszor a szusitól való idegenkedést a nyers haltól való irtózás váltja ki, holott ezen kívül számos más töltelékkel is el lehet készíteni: a rizzsel bélelt algalapokra kerülhet omlett, avokádó, tofu, de akár retek vagy sárgarépa is – tényleg csak a fantáziánkon múlik.

A következő oldalon mi most egy vegán, állati eredetű összetevőktől mentes, gyors, egyszerű, és könnyen beszerezhető alapanyagokból készülő változatot mutatunk.