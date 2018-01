A hagyományos felespoharaknak már akkor leáldozott, amikor megkezdte hódítását a jégből készült változata. Ezt mindenki a saját ízlésére formálta, és olyan alapanyagokat használtunk fel, amilyeneket csak akartunk. A fagyos őrületet követte a csokoládéból készült pohár, ám a forradalomnak még nincs vége, hiszen itt vannak a süteményből készült változatok.

A The Dirty Cookie desszertbár munkatársai kézzel készítik a poharakat, és belga csokoládéval vonják be a belsejüket. Ám ez még mind semmi, ugyanis van Szezám utca-, Star Wars-, illetve Minnie és Mickey-kollekció is. Az unikornisokról és az ünnepi változatokról meg ne is beszéljünk! Az úgynevezett cookie shots létrehozói még azokra is gondoltak, akik gluténérzékenységben szenvednek, hiszen a poharakból készül gluténmentes változat is.

A dolog érdekessége továbbá, hogy ezekbe a feles poharakba nem alkohol kerül, hanem tej, vaníliás mandulatej, csokoládékrém, vaníliakrém vagy pirított mályvacukor. Lesse el ezeket az ötleteket, és készítsen otthon süteményből feles poharat.

Hozzávalók:

1 csésze vaj, olvasztva

1/2 csésze barnacukor

1/3 csésze cukor

1 tojás

2 teáskanál eredeti bourbon vanília (egy rúd kikapart magja és belseje)

1/2 teáskanál só

2 csésze liszt

2 csésze csokoládé pehely vagy korong

Elkészítés:

Egy nagy tálban keverje össze a vajat, a barnacukrot és a cukrot, majd adja hozzá a tojást, a vaníliát, a sót, és jól dolgozza össze. Egy kanál segítségével keverje hozzá a lisztet, majd egy csésze csokoládé pelyhet is. A legegyszerűbb popover formában készíteni, ami olyan, mint a muffinsütő forma, csak mélyebb és az alja szűkebb. De vásárolhat fém feles poharakat is. Töltse meg a formákat kézzel, majd süsse a süteményeket 18-20 percig 180 fokon. A maradék csokoládé pelyhet olvassza meg, kenje ki vele az elkészült poharak belsejét és hagyja megkötni. Öntsön bele tejet, majd élvezze a különleges desszertet.