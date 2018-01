Ön látott már ördöghalat? Úgy néz ki, mint egy igazi tengeri szörny. Szó szerint félelmet kelt az emberben a megjelenésével. De persze nem a tányéron. A konyhában ugyanis igazi ínyencségnek számít.

A Costes Downtownban most az ételeket az étterem séfje, a portugál Tiago Sabarigo, és a londoni Peninsula étterem főszakácsa, Tomas Lidakevicius készíti. Tiago Sabarigo, 22 éves kora óta gyűjti tapasztalatait olyan híres éttermekben, mint a Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, a Petrus by Gordon Ramsay London és a Texture Restaurant London. Tomas Lidakevicius tapasztalatát Anglia Michelin-csillagos éttermeiben szerezte: megfordult a Galvin at Windows, a Corrigan's Mayfair ás a City Social éttermek konyháin.

A két kiváló séf által megálmodott ételek között ott van a posírozott fürjtojás, a posírozott fésűkagyló, a lángolt ördöghal, a grillezett fürj és a sült mangalica karaj is.

Emellett lesz csokoládé, praliné és paszternák; az ételeket kiváló borok kísérik.

A Négykezes Vacsorát február 10-én tartják a Costes Downtownban.