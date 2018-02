Mennyi hamburgert iszik meg hetente?

A liverpooli közegészségügy modern módszerekhez nyúlt: alkoholegységek helyett gyorsételekkel mutatja meg a heti alkoholfogyasztást, abban reménykedve, hogy az emberek így jobban rálátnak a bevitt mennyiségre. A szakemberek a városban végzett kutatások alapján arra jutottak, hogy a liverpooliak egyáltalán nincsenek tudatában annak, ha többet isznak, mint az átlag, arról pedig még annyi fogalmuk sincs, hogy ez mennyi bevitt kalóriát jelent. Remélik, hogy az új alkalmazással sikerül arra ösztönözniük az embereket, hogy kevesebb szeszes italt fogyasszanak. Mi is kipróbáltuk az online kalkulátort, és nagyon meglepődtünk az eredményen.

Szeretem a jó borokat, de nem iszom rendszeresen. Utóbbi kijelentésemre a baráti társaság egyszerre nevetett fel. Csodálkozva kérdeztem vissza, aztán magamba szállva helyt kellett adnom az esküdtszéknek: valóban majdnem minden hétvégén részt veszek egy borkóstolón, egy baráti vagy családi vacsorán, ahol mindig felbontunk egy üveg bort. Persze nem aggódom, hiszen két pohárnál megállok, egyszerűen azért, mert több nem esik jól, és vannak olyan időszakok, amikor hetekig egy kortyot sem kívánok, és eszembe sem jut, hogy hiányozna az alkohol.

Ezzel együtt kíváncsian ültem le a gép elé, és kattintottam a Drink Less Feel Good, azaz „igyál kevesebbet, érezd magad jobban" oldalára. A kampány úgy próbálja rávezetni a rendszeresen italozókat, hogy valóban lássák, mennyit isznak, hogy a honlap alkalmazása kalóriadús gyorsételekkel hasonlítja össze a napi elfogyasztott ital mennyiségét. A kalkulátor kidolgozói abban reménykednek, hogy így mérhetőbb képet kapunk alkoholfogyasztásunkról.

Három pint sör ugyanúgy 510 kalória, mint két hamburger, és három nagyobb pohár bor 630 kalóriája három fánknak felel meg.

A My Drinks Check egy gyors és egyszerű kalkulátor, amely megmutatja az elfogyasztott alkohol kalóriatartalmát, és hogy hány kilométert kellene sétálni ahhoz, hogy ezt a mennyiséget ledolgozzuk, valamint azt is, hogy az alkoholfogyasztásunk a zöld, sárga vagy piros zónába esik-e, azaz mennyire vagyunk mértékletesek. És még egy érdekes adatra is fény derül: azonos korúakhoz és neműekhez képest mi mennyit iszunk. Az alkalmazás személyre szabott tanácsokat és tippeket is kínál, hogyan tudunk kisebb változásokat tenni, hogy tudatosabban kevesebbet igyunk, és nem mellékesen csökkentsük a kalóriabevitelt.

Azzal kevéssé tudok egyetérteni, hogy egy jó minőségű bort egy transzzsírral teli fánk kalóriatartalmára vetítik le, mindenesetre kíváncsi voltam a tesztre, annál is inkább, mert az tény, hogy a boroscímkékre nincs ráírva 100 ml kalóriatartalma, ahogy más szeszes italra sem. Az is érdekes kérdés, vajon miért nem tüntetik fel, pedig minden más nem alkoholos italnál – legyen az tej, gyümölcslé vagy szénsavas üdítő – kötelező.

Jómagam tehát boregységeket ütöttem a kalkulátorba.

A 11 lépéses tesztben először is ki kellett választanom, hogy fiú vagyok-e vagy lány, aztán megadtam, melyik korosztályba tartozom. A következő oldalon azokat a napokat kellett megjelölnöm, amikor általában alkoholt szoktam fogyasztani. Ez után a legördülő menüből kiválasztottam, hogy bort ittam, a mellette levőbe megjelöltem, hogy sztenderd borospohárból, ami a program szerint 175 ml, bár én csak a pohár egyharmadáig töltök. Sebaj, a következő legördülővel lehet korrigálni, ugyanis itt kérdez rá a mennyiségre, és még egy fontos adatra: a bor alkoholfokára.

Aztán lapoztam, és nekem szegezte a kérdést:

Ön szerint többet vagy kevesebbet iszik, mint az önnel megegyező életkorúak?

Őszintén? Fogalmam sincs. Bár van ilyen opció is, de inkább tippeltem: szerintem kevesebbet iszom, mint az átlag 35-44 éves brit nő (feltételezem, a liverpooli tanács tesztje a brit ivási szokásokon alapul). Kíváncsian vártam az eredményt, de az még odébb volt.

A 6. lapon arra a kérdésre várták a választ, hogy mikor érzek késztetést arra, hogy igyak. Hármat kattinthattam, de nem volt benne az, amiért én leginkább inni szoktam, és az nem más, mint az ételhez párosított bor. Olyan még nem volt, hogy rosszkedv miatt vagy unalmamban ittam volna, olyan sem, hogy alkohollal akartam lelazulni, de olyan inkább megesett, hogy egy hal vagy hús mellé jólesett volna egy pohár olaszrizling vagy kadarka – akár hétköznap ebédre is. Jobb híján bejelöltem az egyetlent, ami valóban igaz: iszom akkor, amikor szórakozóhelyre megyek (bár az nem annyira releváns, ha évente csupán 4-5 alkalommal kerül rá sor).

A következő kérdés arra vonatkozott, hogyan érzem most magam. Azt írják, hogy ezt a személyre szabott tanácsok miatt kérdezik. A válaszadáshoz egy csúszkát lehetett két véglet között tologatni.

Aztán ismét jött egy háromválaszos kattintgatós: hogyan, milyen körülmények között szeretek inni, és itt már benne volt opcióként az étkezéshez fogyasztott alkohol. Be is kattintottam.

Végül meglett az eredmény, amely szerint 4 mérföldet, azaz 6,4 km-t kellene sétálnom ahhoz, hogy ledolgozzam a héten megivott 2 pohár bort. Hát ez szerintem nem ér! Meglepődtem, és egyáltalán nem tűnik nekem arányosnak a kiszabott feladat az elfogyasztott alkohol mennyiségével, főleg, hogy azt hozta ki, hogy ez az italmennyiség olyan, mintha megettem volna egy egész fánkot ezen a héten.És tényleg bejött, hogy érdemes kalóriadús ételre levetíteni az alkoholfogyasztást, mert azt pontosan tudom, hogy egy fánkot mennyi sporttal tudok ledolgozni: sokkal.

A program szerint többet iszom, mint a korombeli nők 32%-a. Na, ez tényleg megdöbbentett, ezzel együtt továbbra sem gondolom, hogy alkoholproblémáim volnának, és ezt a kalkulátor is igazolta: a zöld zónába esem.

A kis pohárikont csúsztatni lehet jobbra, és így meg tudtam nézni, hogy mi lenne az eredmény, ha eggyel, netán kettővel kevesebbet innék.

Végül kaptam ajánlást arra vonatkozóan, hogyan tudnék kevesebb alkoholt, ezzel együtt kevesebb kalóriát bevinni: bor helyett igyak fröccsöt vagy két pohár helyett igyak egyet, illetve válasszak alacsonyabb alkoholtartalmú bort. Őszintén: ennél kreatívabb tanácsra számítottam.

További tanács, hogy ne rátöltsünk a még pohárban lévő italra, hanem igyuk ki, és akkor töltsünk újat, mert így pontosabban tudjuk követni a mennyiséget.

Aztán jött a személyre szabott rész: amikor étkezéskor iszom, töltsek egy pohárral, majd tegyem el a palackot. Mivel kontroll híján nem vagyok, ha alkoholról van szó, még mindig leginkább a fánkok kalóriaszámot köpködő riasztó képe villant fel, ahogy kortyoltam a hal mellé a fehérbort.

Tényleg megehetnék egy fánkot desszertnek két pohár bor helyett? Ez még mindig hihetetlennek tűnt. Gyorsan meg is nyitottam egy kalóriatáblázatot, hogy ellenőrizzem, valóban így van-e. Azt találtam, hogyegy átlagos méretű fánkban 180 kcal van. Döbbenet, de tényleg ugyanannyi, mint két kisebb pohár borban!

Liverpoolban Dr. Sandra Davies közegészségügyi szakember csapata ugyanazt tapasztalta, amit én éreztem: az emberek megdöbbennek, amikor ételekkel hozzák párhuzamba az italokat.

Amikor megkérjük az embereket, hogy határozzák meg, mennyit ittak aznap, egyértelműen látszik, hogy nehezen tudják megállapítani, hogy az az egység, amit elfogyasztottak, sok-e vagy kevés. És annak sincsenek igazán tudatában, hogy az alkohollal mennyi üres kalóriát visznek be, amelyek táplálkozási szempontból teljesen értéktelenek. Ha arra ösztönözzük az embereket, hogy csak néhány percet töltsenek el a My Drink Check alkalmazással, valószínűleg kevesebbet fognak inni, mert az eredmények láttán meg fognak lepődni azon, hogy mennyi kalóriát fogyasztottak el csupán az alkohollal."

A teszt legvégén ott állt a kérdés, vajon jól tudom-e, hogy a vörösbor tényleg egészséges, és hogy sört és bort biztonságosabb inni, mint más szeszes italt. Kíváncsian kattintottam a válaszért.

A válasz szerint évekig tartó, masszív ivás után egyáltalán nem számít, hogy sört, bort vagy töményet fogyasztunk, ugyanis mindből bevihetjük ugyanazt az alkoholmennyiséget. Az összes túlzásba vitt alkoholtartalmú ital ugyanazokat az egészségügyi és szociális problémákat okozza.

A szakemberek még megjegyzik: bár a vörösbornak valóban jó a marketingje akkor is, ha az egészségre gyakorolt hatásáról van szó, de ez nagyon félrevezető lehet. Egyrészt az erről szóló tanulmányok nagy része megkérdőjelezhető, másrészt egyáltalán nem helyénvaló bármilyen alkoholt – beleértve a vörösbort is – az egészség javításának eszközeként említeni.

Iszunk, mert javítja a hangulatunkat, vagy éppen esténként lenyugtat bennünket, ám gyakran észre sem vesszük, hogy a rendszeresség szokássá válik.

Nem azt kérjük, hogy az emberek teljesen hagyjanak fel az alkoholfogyasztással, hanem olyan eszközt adunk nekik, amellyel fel tudják mérni, hogy túl sokat isznak-e vagy sem. És ha igen, tippeket adunk nekik, hogyan sikerülhet kevesebb alkoholt fogyasztani.

Hogy mikortól probléma az alkoholfogyasztás? Erről itt olvashat interjút Zacher Gábor toxikológussal.

Ha önnek vagy környezetében bárkinek alkoholproblémája van, hívja a következő számot:

Anonim Alkoholisták országos elérhetősége:

Telefon: 06 1 251 0051 (15-18 óra között ügyelet, egyéb időpontokban üzenetrögzítő)

info@anonimalkoholistak.hu

Krízishelyzetben hívja a 104-et vagy a 112-őt!