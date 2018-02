Kevés a hely a konyhában? Pakolna, de nincs hova? Addig semmiképp se essen kétségbe, amíg van szabad fal- vagy szekrényfelület a kis helyiségben!

Az öntapadós akasztókat leginkább két dologra használjuk: erre tesszük a konyharuhát vagy a kis törölközőket a fürdőszobában. Pedig számos más felhasználási mód is létezik még akkor is, ha csak a konyhára gondolunk. Az alufóliát vagy a sütőpapírt például eszünkbe sem jutna rátenni, pedig így nem kellene mindig a fiókban kutatni utána.

Szívesen nevelget például fűszernövényeket kis cserepekben? Akkor ne hagyja, hogy a pulton vagy az ablakban foglalják a helyet! Fúrjon az akasztóknak lyukat a falba, majd tegye rá a cserepeket. Felakaszthatja továbbá a tésztaszűrőket, reszelőket, sőt még a fazekak fedelét is. Ha pedig az akasztót a szekrényen belülre ragasztja, további helyet spórolhat meg. Érdemes hasonlóan eljárni a konyhai tisztítószerekkel is, és a kesztyűknek, a rongyoknak, illetve a keféknek is fenntartani egy akasztót a szekrény belső oldalán.

Akasztásra ítélheti továbbá a bögréket, edényeket, lábasokat, serpenyőket, különböző szobanövényeket és a fűszereket is. Ez utóbbiknak felszerelhet kész mágnescsíkot a szekrény alsó részére.

Ha szereti a különböző dekorációkat a szekrényen, nyissa ki az ajtót, ragasszon fel rá belülről fejjel lefelé egy akasztót. Akassza fel a díszt, majd lógassa ki a szekrény külső oldalán. Lessen el még néhány praktikus, illetve helytakarékos ötletet a videóból!