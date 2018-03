Ásványi anyagok és vitaminok egyetlen pohárban – ezt ígéri az aloé, amely kozmetikumok, gyógyszerek és gyógyhatású készítmények alapja. Ezzel kenték be Jézus testét, a keresztes lovagok pedig a hosszú élet elixírjének tartották, sőt, még Mahatma Gandhi is áldotta a lándzsás levelek jótékony hatását. Most mi is a spirituális vezető nyomába léphetünk, és megbizonyosodhatunk az ital varázslatos erejéről.