Rákot okoznak a feldolgozott élelmiszerek?

Reggel szaladunk a konyhába, és hamarosan fel is harsan a gabonapehely ismerős hangja, amint a tányérba öntjük. Gyorsan elmajszoljuk egy kis tejjel, és már rohanunk is tovább. Ebédre jöhet egy kis instant leves, mert nincs időnk összedobni ennél jobbat, és a semminél ez is több. A vacsorára pedig talán veszünk a boltba valami gyorsfagyasztottat. Közben pedig nem is sejtjük, milyen rosszat teszünk mindezzel.