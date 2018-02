Kézműves termékekkel és magyar finomságokkal köszöntjük a tavaszt

Mások színes díszekkel és gyönyörű virágokkal, mi pedig kézműves sörökkel és jó magyar kolbásszal várjuk a tavaszt a Magyar Ízek Vásárán. Amellett, hogy belekóstolhatunk a legjobb hazai finomságokba, még a húsvéti sonkát és a vendégváró pálinkát is beszerezhetjük.

A Magyar Ízek Tavaszi Vásárán idén a sertéshúsból készült termékeké a főszerep. Az is megtalálja a számítását, aki már a húsvétra készül, hiszen az ünnepi sonkák és kolbászok is felvonulnak a mustrán. Sőt, olyan magyar finomságokat is beszerezhet a vásári forgatagban, mint a kézműves sajtok és tejtermékek, lekvárok, zöldségkrémek, gombakészítmények, mézek, csokoládék és édességek, liofilizált gyümölcsök, tésztafélék, fűszerek, vad és haláruk, valamint gyümölcsszörpök, kézműves sörök, bor- és pálinkakülönlegességek.

Emellett folyamatos programokkal, kóstolókkal, gyermekelőadásokkal, bábszínházzal, zenés-táncos műsorokkal, látványkonyhával és gasztronómiai bemutatókkal kedveskednek a résztvevőknek.

A belépés és a programokon való részvétel ingyenes.

A Magyar Ízek Tavaszi Vására március 3-án, szombaton 10:00-20:00, és 4-én, vasárnap 8:00-18:00 óra között várja az érdeklődőket a Várkert Bazárban.