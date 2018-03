Folytatódnak a föld alatti kalandok Budapest Bornegyedében: vacsorával és borkóstolóval ünnepelhetünk március első hétvégéjén.

Pincesétával egybekötött pezsgő- és borkóstoló túrával várja az érdeklődőket Budapest Bornegyede. Különlegessége, hogy a közel 100 km hosszú, Európában egyedülálló pincerendszer az egykori Osztrák-Magyar Monarchia borkereskedelmi központja volt.

Újdonság, hogy a buszok idén már félóránként közlekednek, és nem a Stadionoktól, hanem a Blaha Lujza téri parkolóból indulnak márciustól minden hónap első szombatján 13.30-tól este 20.30-ig a Budafoki Pincevilágba. A belvárosban a Ferenciek terén és a Szent Gellért térnél is fel lehet szállni.

A napijegy ára online 1000 Ft, a buszon 1200 Ft, amely korlátlan számú utazásra jogosít a belváros és a budafoki pincevilág között közlekedő körjáraton, és kedvezményes belépést biztosít az egyes helyszínekre. A kedvezményeket a kerületi lakcímkártyával érkezők idén is igénybe vehetik.

Természetesen március 3-án sem marad el a nagy népszerűségnek örvendő Pincekvíz a Borköltők Társasága Pinceétteremben 19 órától, valamint a Borváros gasztronómiai előadása 16 órától, ahol ezúttal az erdélyi fejedelmi konyhák világába nyerhetünk betekintést.

A Borköltők mellett három új étteremmel is bővült a Pincejárat gasztronómiai kínálata: a Vasmacska étterem, a Promontor Étterem és az Istvántanya Vendéglő is 10% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel vagy a kerületi lakcímkártyával érkező vendégeknek. Most először csatlakozik a Várszegi Pincészet is Pincejárat programba.