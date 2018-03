Tudja, mi ez a bizarr gyümölcs?

Találkozott már valaha ezzel a csodálatos aromájú, különös kinézetű gyümölccsel? Ez nem más, mint a Buddha keze citrom, amely a konyhában kiválóan használható keleti ételekhez, de a süteményeknek ugyancsak elképesztő aromát ad. A szokatlan formájú citrus ujjszerű formája hasonlít azokra az ábrázolásokra, amelyeknél Buddha imádkozik. Kínában a gyümölcs a boldogság, a hosszú élet és a jó szerencse szimbóluma, hagyományos templomi és újévi ajándék.

Ennek az Északkelet-Indiából és Kínából származó gyümölcsnek ujjai olyan fürtöt alkotnak, mint a kéz, az ujjak száma 5 és 20 között mozog. Édes, citromvirágos illatú, és a héj alatt nincs gyümölcse. Kóstoláskor kellemes ízélményben lesz részünk: a Buddha keze nem keserű, így a gyümölcs egészét fel lehet használni, legjobb az ujjakat vékonyan felszeletelni vagy lereszelni. Minden olyan ételhez illik, amelyhez citromhéjat tennénk.

Olyan gyümölcsöt válasszunk, amely illatos, kemény és világos. Szobahőmérsékleten legfeljebb két hétig, hűvösebb helyen akár négy hétig elláll. Hűtőben nem ajánlott tárolni, mert veszít aromájából.

Mire használjuk?

Miután nem keserű, a Buddha keze tökéletes kandírozott citrushéjak készítéséhez.

Összetett aromája fantasztikus alkoholos italok (például vodka, fehérrum), koktélok ízesítésére, vagy limoncello készítéséhez. Ugyanígy a szörpöket is feldobhatjuk vele.

Nyersen adjunk hozzá salátához, vagy készítsünk salátaöntet belőle (recept lejjebb).

Só és cukor ízesítésére: a Buddha kezéből egy-két ujjat tegyük bele a tartókba, így elképesztően jó aromájú, ízesített sót és cukrot kapunk.

Szobanövényként itthon is be lehet szerezni néhány kertészetben, sőt megfelelő körülmények között még teremni is fog.

Buddha keze vinaigrette

Hozzávalók:

4 evőkanál olívaolaj vagy szőlőolaj

1/2 teáskanál só

2 evőkanál citromlé

1 ujj a Buddha kezéből lereszelve

1 evőkanál balzsamecet

1/2 teáskanál friss vagy szárított kakukkfű

1 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

Keverje össze alaposan egy zárható üvegedénybe vagy kerámiatálba a hozzávalókat, majd zárja le, és tegye egy napra a hűtőbe, hogy az ízek jól összeálljanak. Bármilyen saláta ízesítéséhez kiváló.