Fellógatva vacsoráztunk, és megtudtuk, mi az élet vize

Élveztük az élet vizének minden egyes kortyát, és még a japán sör is levett a lábunkról, mégsem tudtuk meghazudtolni önmagunkat; visszatértünk a jól megszokott és kedvelt italhoz, a fröccshöz. Miután felfrissítettük magunkat, vacsorát készítettünk három összetevőből, a maradék lencséből pedig dekorációt. Csodálkoztunk, amikor megfordították a McDonald's logót, de akkor is, amikor megpillantottuk Bébi urat egy darab Oreo kekszen. Jót nevettünk Lakatos Márk extrém kihívásain, majd rászántuk magunkat, és megkértük kedvesünk kezét egy adag hamburgerrel. Heti gasztro-összefoglaló.

Csirke bouillabaisse ánizzsal

A bouillabaisse a hagyományos provence-i halleves, amelyet marseille-i halászok készítettek először. Ám a halat akár csirkével is helyettesíthetjük! Recept a cikkben.

Komló, árpa és rizs: itthon is debütált a japán sör

Mi, magyarok el vagyunk kényeztetve, ha a sörről van szó, hiszen bőséges a kínálat, mind hazai, mind külföldi termékek tekintetében. Most ráadásul még egy újabb tétellel bővült a paletta: Japán legnépszerűbb sörét kóstolhatjuk meg.

Az Asahi Super Dry illatában nagyon enyhén érezni csak a komlót, úgy is fogalmazhatnánk, hogy szinte túlságosan is visszafogott. Íze csak enyhén kesernyés, és nem túl karakteres.

Egy legenda: a Spíler

Van egy hely ebben az országban, amely a maga elvarázsolt és sajátos miliőjével a magyar főváros fölé emelkedik. Egy ilyen közegben vált legendává a Spíler.

Így bírálják el a borokat egy nemzetközi megmérettetésen

Sokszor halljuk, hogy milyen kiemelkedő eredményeket érnek el a magyar borok a nemzetközi versenyeken, de arról talán fogalmunk sincs, mi alapján bírálják a nedűket. Itt az ideje, hogy megismerjük a folyamatot Németország egyik legrangosabb eseményén, a Berlin Wine Trophy működésén keresztül!

A berlini versenyen a regisztrált borokat a világ minden tájáról érkező zsűri bírálja el; csak az évjáratot árulják el nekik, egyéb információt nem tudhatnak a borról. A bírálat alatt szigorúan tilos véleményezniük, csak utólag beszélhetik meg a pontszámokat.

Pistou leves Provence-ból

A pistou nem más, mint a francia pesztó: fokhagymából, bazsalikomból és olívaolajból áll, annyi a különbség, hogy nem teszünk bele fenyőmagot. Több ételhez használják, de leginkább a provence-i pistou levest ízesítik vele.

Ne legyen harmadik pohár! - interjú Zacher Gáborral

Az alkoholbetegség kialakulása nem az elfogyasztott mennyiségen múlik, hanem a rendszerességen – véli Zacher Gábor toxikológus, aki szerint a legfontosabb, hogy a függőségeinket merjük beismerni. A toxikológussal a Borjog és bormarketing konferencián tartott előadása után beszélgettünk.

Vannak olyan dolgok, amelyek fogyasztása egyrészt káros lehet az ember számára, de ugyanezeknek van pozitív hozadéka is. Ilyen például a vörösbor is, amelynek fogyasztása segíthet a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében.

Bébi úr és egy bikini az Oreo kekszen

Amint megcsörren az Oreo keksz zacskója, és megcsap minket az édes illat, nem tudunk parancsolni magunknak; egy pillanat alatt elpusztítjuk a finomságot. Ez a férfi azonban ellenállt a keksz édes csábításának, és vászonná alakította.

Badacsonyi, tokaji és szekszárdi bor kapta a SynVino-díjat

Rekordszámú, összesen 539 nevezés érkezett az ország valamennyi borvidékéről a 17. Syngenta Borversenyre. A tavalyi évben a szőlő a kritikus időszakokat jól tűrte, így kiváló minőséget szüretelhettek a gazdák.

A siófoki díjátadón ebben évben a legmagasabb pontszámot kapott borokat a zsűri SynVino-díjjal jutalmazta. A 2017-es évjárat 316 borral képviseltette magát, ebből 73 aranyat, 1 nagyaranyat, 1 pedig SynVino-díjat kapott.

Megvannak a Borászok Borásza 2018 döntősei

A díjat 2007-ben alapította Rókusfalvy Pál a Kárpát-medence borászai számára. Az elismerés azért különleges, mert a borászok választják ki maguk közül egy-egy szavazatukkal a legjobbat, a Borászok Borászát.

Fellógatva, és egymás vállán vacsoráztak a sztárok

Egy szürreális és meredek vacsorával kápráztatta el és tette próbára a sztárokat Lakatos Márk a Marki'z Supper Club legújabb helyszínén. Rezgő asztal, forgó lemezjátszó, egy erős ember válla és néhány heveder: a vacsoraest extrém körülményeit egy életen át emlegetni fogják.

A véletlen döntötte el, hogy a kiválasztott hírességeket milyen kihívás elé állítja a séf: a feladatokat egy-egy doboz rejtette, amelyek az extrém fogást és az elfogyasztás módját tartalmazták. Lakatos Márk a résztvevőkhöz hasonlóan nagyon jól szórakozott, és végig lelkesítette a vendégeket.

A McDonald's megfordította a logóját

Az Egyesült Államok száz étteremében nemcsak felfordított logóval, hanem különleges csomagolással, ünnepi személyzeti öltözettel köszöntötték a nőket.

A Badacsonyi Borvidék hangulata New Yorkban

Már nemcsak a Badacsonyi Borvidéken élvezhetjük a vidék fenséges borait, hanem akár New Yorkban és Rómában is: a nagy borvidéki kóstolónak ezúttal a New York Palota, Róma terme ad otthont.

