Bormámoros randevú várja a Borkikötőben

Tizenhét borászat vitorlája dagadt a tavaszi széltől, így időben megérkeztek a Borkikötőbe, hogy ékes portékájukkal elkápráztassanak minket; mámoros randevúval és sétálókóstolóval kedveskednek a borimádó vendégeknek.

A Borkikötőben megismerhetjük a Balaton fehér és vörös arcát, ritka vagy soha nem hallott fajtákat, különleges tételeket kóstolhatunk, sőt, még két kakukktojással is találkozhatunk: lehorgonyoz egy pannonhalmi és egy dél-balatoni borászat is. A borok mellett finom falatok is várják a vendégeket, amelyeket Elek Balázs, a balatonfüredi Bistro Sparhelt séfje készít el.

A programon résztvevő pincészetek:

2HA Szőlőbirtok és Pincészet

Csendes Dűlő Szőlőbirtok

Cseri Pincészet

Dobosi Pincészet

Garamvári Pezsgők

Gilvesy Pincészet

Gyukli Pince

Kecze-Hady Kézműves Pincészet

Laposa Birtok

Liszkay Borkúria

Pántlika Pincészet

Petrányi Pince

Sabar Borház

Siegelberg Kézműves Borpince

Szent Donát Birtok

Thetis Birtok

Von Beöthy Pince

A tizenhét borászat borait élvezheti a Borkikötő elnevezésű sétáló kóstolón a balatonfüredi Nem Kacsa étteremben, március 15-én, csütörtökön.