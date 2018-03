Törley Józsefnek 135 évvel ezelőtt volt egy álma: meggyőzni a fogyasztókat arról, hogy nem csak a francia pezsgő lehet jó. Ehhez mindent bevetett. Modern gépeket, francia pezsgőmestereket, gerillamarketinget. Korának legnagyobb startuppere volt, kétmillió eladott palackkal. A pincészet ma is az innováció motorja. Mindezekről, vagyis a múltról, a jelenről és a jövőről a Törley ügyvezetője és pezsgőmestere mesélt nekünk.

Noha a Törley pezsgőket szinte minden magyar ismeri, az alapítóról már jóval kevesebb információjuk van, pedig hihetetlenül érdekes élete volt, szinte mesébe illő – kezdte a történetet Kovács György, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója.

„135 évvel ezelőtt Törley József, az akkor 24 éves fiatalember, a létező legmodernebb technológiákkal olyan vállalkozást indított, amely rövid időn belül igen komoly sikereket tudott felmutatni. Ma ezt nagyon divatosan startupnak hívnánk. Törley József volt a legkisebb a három fiútestvér közül és mivel bátyja örökölte a gazdaságot, neki nem volt más választása, mint tanulni. A pezsgőkkel igen korán megismerkedett, hiszen a grazi kereskedelmi akadémia elvégzése után a Champagne-ban lévő Roederer gyárba került, ahol fordítóként kezdett el dolgozni. Érdeklődő volt és nyitott minden újdonságra, így a pezsgőkészítés fortélyait is elleste. Még ott, Franciaországban alapította meg első pezsgőgyárát, Reimsben, a franciaországi Champagne régióban. Magyarországra egy borbeszerző körútja alkalmával érkezett, és felfedezte, hogy Etyek a talaj és a klíma szempontjából nagyon hasonló Champagne-hoz. Nem gondolkodott sokat, házat, földet vásárolt, és 1882-ben Promontoron – mai nevén Budafokon – bejegyeztette cégét, a Törley és Tsa. pezsgőgyárat. Pezsgőmesternek francia barátját, Louis François-t fogadta fel, akit rövidesen öccse, César François is követett. Négy évvel később a François fivérek kiléptek a cégtől, és saját pezsgőüzemet alapítottak, amely elég jól ment, hiszen a francia név jól csengett a címkéken, főként, hogy akkoriban a felső tízezer nem volt hajlandó magyar pezsgőt inni.

Az idősebb báty halála után César vette át az üzem irányítását, egész jó forgalmat bonyolított a családi vállalkozás, egészen addig, míg 1944-ben egy bombatámadás megsemmisítette a gyár jó részét. A François család többé már nem tudott talpra állni. A sors fintora, hogy François pincéi végül a Törley gyár tulajdonába kerültek.

Törley igazi innovátor volt: a legmodernebb masinákat, gőzgépeket, elektromos berendezéseket használta a gyárában. Ő alkalmazta például Magyarországon először a fagyasztásos seprőtelenítést, vagyis azt a módszert, amellyel az üveg nyakát lefagyasztva eltávolítják a pezsgőből az elhalt élesztőgombákat. Törley volt az, aki az áruszállítást nem lovaskocsival, hanem tehergépkocsival végezte. Alapító tagja volt hazánk első autóklubjának, mely valójában máig működik. Pezsgőivel a felső tízezret célozta meg. Szerette volna meggyőzni a magyar fogyasztókat, hogy nem csak a francia pezsgő lehet jó.

A reklámozás érdekében igen sajátos megoldásokat is alkalmazott: strómanokat küldött a mulatóhelyekre, akik fennhangon Törley Pezsgőt rendeltek. Ha nem tudták a kért itallal kiszolgálni őket, még hangosabban reklamáltak, mondván: milyen hely az, ahol nem lehet Törley pezsgőt rendelni? Ezzel is ösztönözték a vendégeket a pezsgőzésre, a vendéglátókat pedig arra, hogy mindenhol legyen Törley pezsgő az itallapon. Az eredmények azt igazolják, hogy ez az újfajta promóciós megoldás be is vált: Törley idejében az üzem eljutott a kétmillió eladott palackig, és még Bécsben is udvari beszállító lett. Törekvéseit még Ferenc József is méltányolta: nemesi címet adományozott neki.

Törley 1907-ben meghalt, és mivel nem voltak leszármazottai – kislánya egyévesen hunyt el – a gyárat testvérei örökölték, akik sikeresen vezették tovább az üzletet, ám ezt az üzemet sem kerülte el vész: 1944-ben bombatalálat érte a gyárat, majd 1949-ben jött az államosítás.

A Hungarovin 1982-ben újraindította a François pincészet működését, és 1995-ben 99%-os tulajdonrészt szerzett a BB-ben. 2005-ben jött létre a Törley Holding, amellyel 2010-ben előbb a Walton, majd 2013-ban a Szent István Korona is egyesült, végül 2014-ben a Hungaria is fúzióra lépett a Törleyvel.

Amikor az üveg nyakát lefagyasztják

A Törley pezsgőkhöz a szőlő több helyszínről érkezik; egyrészt az etyeki borvidékről, ott 892 hektár területe van a pincészetnek. A BB márkához pedig dél-balatoni gazdáktól vásárolják az alapanyagot. Ezenkívül vételeznek még a tokaji, mátrai és alföldi területekről is szőlőt. Azt mindig is fontosnak tartották kiemelni: az összes pezsgő magyar szőlőből és magyar borból készül.

A Törley pincészetnél négyféle módszerrel készítenek: tartályos módszerrel (méthode charmat), kombinált, vagyis transzvazé eljárással (méthode transvasée), tradicionális vagy Champagne-módszerrel (méthode traditionelle) és újabban már asti technológiával is (methode rurale).

A charmat technológiával nagy mennyiségű, azonos minőségű pezsgőt tudunk előállítani. Ehhez óriási, 21 méter magas tartályokat használunk, amelyekbe az alapborokat töltjük, és amelyekben a pezsgőerjesztés is végbemegy – kezdi Koczuba Róbert pezsgőmester.

Az alapborhoz – mivel nincs cukortartalma – borban oldott cukrot, vagyis tirázslikőrt adnak, mégpedig olyan mennyiségben, hogy abban 6 bár nyomás keletkezzen. Hozzáadják még a speciális élesztőt is, ami után beindul az erjedés, ami körülbelül egy hónapig tart. Ezalatt a cukor alkohollá és szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxidot pedig – mivel zárt tartályban van – elnyeli a bor. Így válik a bor pezsgővé.

Ezután kiszűrjük belőle az élesztőt, és az édességet expedíciós likőrrel, azaz aromaanyagot is tartalmazó cukoroldattal állítjuk be.

Ezekben a tartályokban készül az asti, azaz a mustból erjesztett pezsgő is. Ezek a pezsgők kedveltek idehaza, mivel alacsonyabb az alkoholszintjük, és sokkal illatosabbak.

Ez a technológia annyiban más, mint az előző módszer, hogy nem adunk hozzá az elején tirázslikőrt, hiszen a mustnak anélkül is igen magas a cukortartalma.

A transzvazé eljárással a Törley Pincészet egyedi Európában. Ennél a módszernél a pezsgők másfél literes palackokban erjednek, majd egy speciális berendezés segítségével nyomásálló tartályokba ürítik a palackok tartalmát, úgy, hogy az erjedésből származó szén-dioxid bent maradjon a pezsgőben és a seprőt szűréssel távolítják el. Ezután a pezsgőt már normál méretű, 0,75-ös palackokban érlelik tovább. A pezsgőmester szerint ezek kóstoláskor hasonlítanak a tradicionális technológiával készült pezsgőkhöz, finoman érleltek, ám kevésbé élesztős az ízük.

A tradicionális, azaz palackban erjedt és érlelt pezsgő a világon mindenhol jelen van, a pezsgőkészítés etalonját jelenti, a Törleynél is a legjobb pezsgők készülnek ezzel az eljárással. Itt a pezsgő ugyanabban a palackban erjed és érlelődik, amiben az üzletek polcaira is kerül. A pezsgőket 2-3 évig érlelik, majd egy úgynevezett rázó állványon forgatják a palackokat, és egyre meredekebb szögben, fejjel lefelé tárolják őket. Erre azért van szükség, hogy az elhalt élesztőgombákból álló seprő minél közelebb kerüljön a palack szájához.

Azt végül egy fagyasztásos technológiával, degorzsálással távolítjuk el. Az üveg nyakát lefagyasztjuk, a seprős pezsgő megfagy benne, így mint egy jégdugó, könnyen eltávolítható, és a palackban már csak a kristálytiszta pezsgő marad – magyarázza a pezsgőmester.

Noha borokat is készítenek, a Törley nevet mindenki a pezsgővel azonosítja, nem véletlenül, hiszen mintegy 15 millió palack pezsgőt értékesítenek belföldön évente. A pezsgőmester szerint nem érdemes hosszú ideig otthon tárolni a pezsgőket; a vásárlástól számított 1,5 éven belül el kellene fogyasztani.Utána sem romlik meg, de változik az illata, íze, ezért nem azt találja a palackban a fogyasztó, amit a pezsgőmester megálmodott. És ha már pezsgőfogyasztás a téma, meg kell jegyezni, hogy a magyarok inkább az édes pezsgőt preferálják, de az elmúlt 2-3 évben egy egyértelmű elmozdulást érzékeltünk a száraz italok irányába. Habár ez csupán 2-3 százalékot jelent, fontos kiemelni, hogy már nem csak a drágább pezsgők között keresik a szárazat.

Az elmúlt három évben maga a pezsgőfogyasztás is nőtt, ám ez nemcsak Magyarországra jellemző, hanem egész Európára.

A Törley itthon elsőként rukkolt elő nyerspezsgővel és alkoholmentes pezsgővel. Utóbbin sokáig gondolkodtak: szabad-e Törley név alatt alkoholmentes italt gyártaniuk, ám a kérdést végül Törley József innovátor szerepe felől közelítették meg, és úgy döntöttek, ha abban a korban létezett volna a technológia, amellyel ki tudták volna vonni az alkoholt, Törley is biztos piacra dobta volna ezt a fajtát.