Noha a tavaszi diéta gátat szab a vágyainknak, azért egy kis fűszeres, sült csirkét még be tudunk szorítani a szigorú étrendünkbe. Kezdjük is mindjárt Jamie Oliver receptjével, ami tökéletes választás lesz a hétvégére. Főleg, ha még a család is összeül, hogy kiélvezze a szabadságot.

Fűszeres, pácolt csirke francia öntettel

Hozzávalók:

1,8 kg csirke

1 hagyma

½ fokhagyma

1 csokor rozmaring

4 babérlevél

4 evőkanál fehérborecet

Francia öntet:

½ teáskanál dijoni mustár

6 evőkanál extra szűz olívaolaj

2 evőkanál fehérborecet

só, bors

Elkészítés:

Aprítsa fel a hagymát és a rozmaringot, törje össze a fokhagymát, utána keverje össze egy tálban a babérlevéllel és az ecettel. Vágja be a csirkét legalább három-négy helyen, majd forgassa meg a pácban; jól dörzsölje be vele a húst. Fedje le, és tegye a hűtőbe 12 órára.



Amikor letelt az idő, melegítse elő a sütőt 190 fokra, és gyújtsa be a grillt is. Vegye ki a csirkét a pácból, azután rakja egy tepsire. Tegyen a csirke belsejébe két fél citromot, kicsit nyomkodja ki a levét, utána szedje ki a babérleveleket a pácból, és tegye mellé. Fedje le alufóliával, és süsse 1 órán át.



Ha letelt az 1 óra, vegye ki a csirkét a sütőből, majd grillezze, amíg aranyszínű és ropogós lesz.

Közben készítse el hozzá a francia öntetet: keverje össze a mustárt az extra szűz olívaolajjal, az ecettel, egy csipet sóval és borssal. Tálalja ízlés szerint friss salátával vagy ropogósra sütött krumplival.