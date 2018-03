Ezekkel a receptekkel fogyott 18 kilót Oprah Winfrey

Indul a tavaszi diéta, de nem mindegy, hogyan. Sokunk megjárta már azt az utat, amit Oprah Winfrey is; éveken keresztül küzdött a kilókkal, miközben az ételt az öröm forrásának tekintette. Rájött, hogy az egészséges fogásokat is lehet élvezni, ha minőségi alapanyagokból, megfelelő fűszerezéssel készülnek. Így tollat ragadott, és összegyűjtötte azokat a recepteket, amelyek nem csak egészségesek, de finomak is.

Oprah Winfrey Food, Health and Happiness című szakácskönyve 2017 januárjában jelent meg, és mindenki kitörő lelkesedéssel fogadta. Oprah elmondta, hogy az étel számára az öröm forrása, emellett azonban egy folyamatosan tartó küzdelmet is jelent a kilókkal, ezért szedte csokorba jól bevált receptjeit. A könyv az egészséges táplálkozás mellett egy jobb életet is ígér, hiszen mindkettő rendkívül fontos Oprah-nak; tudniillik az egészséges ételek fogyasztásában is örömünket lelhetjük.

A Food, Health and Happiness azonban nem egy hétköznapi szakácskönyv: megtalálhatóak benne Oprah elmélkedései is, amelyek az ételekkel való kapcsolatáról szólnak. Azt is elárulta, hogy már nem tart szigorú diétát, pedig majdnem húsz kilótól sikerült megszabadulnia. Úgy nyilatkozik erről, hogy mióta rálelt a „tiszta" táplálkozásra, ami annyit tesz, hogy

csak minimális feldolgozott élelmiszert fogyaszt,

azóta nem ragaszkodik erősen a szabályokhoz.

Noha a szakácskönyvben megtalálható ételek ízletesek, egészségesek és könnyen elkészíthetőek, némelyik miatt bizony elég mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Oprah ugyanis

nem sajnálja a pénzt a minőségi alapanyagokra és az egészséges fűszerekre,

így bizonyos receptek igen drága összetevőket tartalmaznak. Ám azért akad néhány, amit mi is bármikor elkészíthetünk; például a gluténmentes muffint.

Gluténmentes, kókuszos, banános muffin

Hozzávalók:

2 csésze mandulaliszt

½ csésze kókuszreszelék, vagy apróra tört friss kókusz

1 és ½ teáskanál sütőpor

½ teáskanál szódabikarbóna

1 evőkanál fahéj

egy csipet só

4 banán

3 nagy tojás

3 evőkanál sózatlan vaj, olvasztva

1 és ½ evőkanál méz

1 evőkanál almaecet

1 teáskanál citrom reszelt héja

¼ csésze apróra vágott pekándió

¾ csésze reszelt sárgarépa

6 aszalt sárgabarack, apróra vágva

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 160 fokra, majd egy nagy tálban keverjük össze a mandulalisztet, a kókuszt, a sütőport, a szódabikarbónát, a fahéjat és a sót. Egy másik edényben törjük össze a banánt, egy harmadikban pedig verjük fel a tojásokat, utána keverjük hozzá a vajat, a mézet, az ecetet és a citromhéjat, végül pedig a banánt. Öntsük a keveréket a száraz összetevőkhöz, dolgozzuk össze, azután keverjük el benne a pekándiót, a sárgabarackot és a répát. Béleljük ki muffin papírral a muffin sütőt, majd töltsük meg tésztával körülbelül háromnegyedig. Süssük a desszertet 35-45 percig, vagy amíg aranybarna nem lesz; a tésztát ellenőrizzük fogpiszkálóval.