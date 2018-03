Ha egy jó tokaji borral szeretnénk feldobni a kellemes tavaszi estéket, akkor bizony nem lesz könnyű dolgunk; választani ugyanis szinte lehetetlen. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a tokaji aszú verhetetlen, ha édes borokról van szó, de ha szárazban gondolkodunk, akkor érdemes esélyt adni a kabarnak.

Bár a 2000-es évekig Tokaj neve egyet jelentett az édes borokkal, a hegyaljai borászok bebizonyították, hogy száraz boraik is méltók a fogyasztók figyelmére. A nemzetközi szinten is ismert és elismert tokaji aszúk mellett, a furmintból és hárslevelűből készült borok is egyre keresettebbek hazánkban és határainkon túl egyaránt.

A Tokaji Március Nagykóstolón közel 60 Tokaj-hegyaljai pincészet több mint 150 borát kóstolhatják meg a vendégek: friss és korábbi évjáratokból származó száraz, félédes, késői szüretelésű édes tételek, birtokborok, dűlőszelektált borok, furmint fajtaborok és furmint alapú házasítások mellett a hárslevelű és a sárgamuskotály sem hiányozhat a kínálatból, ám felbukkannak

kabarból, kövérszőlőből és zétából készült borok is.

A Tokaji Különlegességek Termében megkóstolhatjuk a tokaji borkínálat csúcsát jelentő 5 és 6 puttonyos tokaji aszúkat, tokaji pezsgőket, valamint a Szepsy Pincészet és Demeter Zoltán Pincészete válogatott borait is. A szakmai teremben a borvidékhez kapcsolódó előadások és kóstolók várják az vendégeket, akik személyesen találkozhatnak a borászokkal.

Sőt, akik igazán érdeklődnek a borvidék iránt, részt vehetnek három további mesterkurzuson is:

Demeter Zoltán a 2016-os évjáratot, illetve a korábbi, kivételes tételeket mutatja be, emellett előadásának középpontjában a borkészítő és a borfogyasztó felelőssége áll. Ifjabb Szepsy István kilenc boron keresztül – köztük forgalomban nem kapható tételekkel – mutatja be a Szepsy portfóliót. A Disznókő Szőlőbirtok 25 évét pedig Mészáros László birtokigazgató foglalja össze a pincészet legszebb boraival.

A kabar lekörözte a hárslevelűt és a furmintot

A nagykóstolót megelőző bortesztet száraz és édes kategóriában hirdették meg a szervezők. A független szakmai zsűri több mint 70 bort kóstolt vakon, majd értékelt egy 100 pontos, pozitív bírálati lap alapján.



A zsűritagok között volt Bálint László nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a FurmintUSA egyik vezetője, a Borkollégium oktatója, Blazsovszky Péter, a Babel étterem head sommelier-je, továbbá Domián Emese nemzetközi borakadémikus (DipWSET), Kielmayer Kristian nemzetközi borakadémikus (DipWSET), borszakértő, a Borkollégium oktatója, és Vancsik Ivett nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a Vinoport.hu főszerkesztője, a Borkollégium oktatója.

A száraz borok toplistájának élére egy olyan szőlőfajta – a kabar – bora került, amellyel önmagában ritkán találkozhatunk.

Bár bizonyos tételek között holtverseny alakult ki, a hárslevelűknek sikerült háttérbe szorítaniuk a furmintokat.

Top 10 száraz tokaji bor:

1. Péter Pincészet, Tokaji Kabar 2016

2-3. Gizella Pince, Szil-völgy Furmint-Hárslevelű 2016

2-3. Palkó Pince, Báthori Hárslevelű 2015

4-5. Erzsébet Pince, Király dűlő Furmint 2016

4-5. Pajzos Tokaj, Tokaji Hárslevelű Selection 2015

6-7. Erzsébet Pince, Estate Furmint 2016

6-7. Holdvölgy Pincészet, Expression Tokaji Hárslevelű "Becsek" dűlő 2015

8. Tokaj Classic, Mád Furmint Király Grand Cru 2015

9. Hangavári Pincészet, Furmint Lapis 2015

10. Sanzon Tokaj, Classic Furmint 2015

Az édes borok listáján pedig csak aszúkat találunk.

Top 10 édes tokaji bor:

1-2. Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, 6 Puttonyos Tokaji Aszú 2013

1-2. Pelle Pince, Tokaji Aszú 2013

3. Grand Tokaj, Tokaji Aszú 6 puttonyos 2013

4-5. Grand Tokaj, Tokaji Aszú 6 puttonyos, Szarvas 2013

4-5. Tokaj Classic, Tokaji Aszú 6 puttonyos 2006

6. Pajzos Tokaj, Tokaji Aszú 6 puttonyos 2013

7. Béres Szőlőbirtok, Tokaji Aszú 5 puttonyos 2011

8. Hangavári Pincészet, Tokaji Aszú 6 puttonyos, Lapis 2013

9. Hímesudvar Pincészet, Tokaji Aszú 2013

10. Tokaj-Hétszőlő, Tokaji Aszú 5 puttonyos 2008

Kielmayer Kristian így foglalta össze a kóstoló tapasztalatait:

A sor izgalmas volt, a hárslevelűk és hárslevelű alapú házasítások emelkedtek ki eleganciában és komplexitásban. A dűlős borok mellett éppen ezért a hárslevelűnek nagy jövője van. A tokaji aszú kincs és érték Magyarország és a világ számára – ez most is bebizonyosodott.

A Winelovers Tokaji Március Nagykóstolóját március 24-én, szombaton tartják a budapesti Corinthia Hotelben.