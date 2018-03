A kivipucolás négy egyszerű módja

Nemcsak ősszel és télen, hanem a tavasz derekán is érdemes gondoskodni a vitaminok pótlásáról. Erre ott van a rengeteg zöldség és gyümölcs, illetve a belőlük készült finomabbnál finomabb ételek. Ám van néhány ravasz fajta, amelyek előkészítésével vagy megpucolásával rengeteget kínlódunk. Ilyen például a kivi is, aminek a legtöbben késsel esnek neki, közben pedig csúszkál a kezükben, és a könyökükön folyik a lé. Pedig van egyszerűbb módja is a kivipucolásnak. Mi mindjárt négyet is mutatunk!