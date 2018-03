Magyar sikerek a nemzetközi szakácsversenyen

Újabb magyar sikerekre lehetünk büszkék: az Olivier Roellinger nemzetközi szakácsversenyen a Budapesti Gazdasági Egyetem két hallgatója is felállhatott a dobogóra. A párizsi eredményhirdetésen derül ki, hogy ki lesz a végső győztes.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán (BGE KVIK) rendezték meg az Olivier Roellinger szakácsversenyt, ahol 6 nemzet 8 képviselője, köztük finn, lengyel, svéd, szlovén, szerb és 2 magyar hallgató mérte össze tudását.

A megmérettetés témája a fenntartható fejlődés jegyében felhasználható tengeri halak és tenger gyümölcsei voltak. Így a résztvevők ezeket használták alapanyagként kétféle – profi és háziasszonyi – versenyételükhöz.

A dobogóra Csukás Norbert és Ramocsai Barbara, akik a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának hallgatói, valamint a finn Tampere University of Applied Sciences tanulója, Rostedt Jonna állhatott fel.

Csukás Norbert profi étele tengeri sügér volt narancsos répával, illetve pálinkás-pikáns bébi tintahal spenótos tésztával, sáfránymártással és fekete parmezán chips-szel; a háziasszonyi étel pedig algába tekert tengeri süllő/sügér édes tócsnival és korianderes-curry-s zellerpürével.

Ramocsai Barbara profi versenyétele tőkehaltekercs gombával, pirított Szent Jakab kagyló, mandulás póréhagymahab, savanyított uborka és mandula morzsa volt, míg a háziasszonyi étele rántott tőkehal, polenta, pirított kelkáposzta, valamint sült paprika gyömbérrel és algával.

A nemzetközi zsűriben a Franciaországból érkezett elismert séfek és szakemberek mellett

a hazai gasztronómia vezető séfjei és a szakértői foglaltak helyet.

Köztük Andrejszky Zoltán, műsorvezető (The Fishing&Hunting Channel, Halimádók konyhája), Czompa Fanny (franciák által delegált, korábbi magyar versenyző, 2016-ban bronzérmes, BGE KVIK korábbi hallgatója), Győrffy Árpád, executive chef (Kollázs Étterem, Hotel Four Seasons, Budapest), Horváth Ágnes, főszerkesztő (Vendéglátás Magazin), Lipták György, séf (BGE korábbi hallgatója), Nyíri Szása, tulajdonos séf (Arany Kaviár Étterem), Palotás Péter, ügyvezető/tulajdonos (The Fishmarket) és Sárközi Ákos, executive chef (Borkonyha Étterem).

Az a tény, hogy a BGE egy ilyen rangos nemzetközi szakácsversenyt megrendezhet, már önmagában is nemzetközi elismerés. Büszkék vagyunk rá, hogy nemzetközi szintű, versenyképes technikával felszerelt, nemrégiben modernizált tankonyhánkon került sor a versenyre – mondta Dr. Sándor Dénes, a BGE KVIK Vendéglátás Intézetének munkatársa.

A kelet-európai döntő első három helyezettje automatikusan részt vesz a párizsi eredményhirdetésen és díjátadón 2018. június 8-án, az Óceánok Világnapján (World Oceans Day) az UNESCO székházban, ahol kiderül, ki lesz a végső győztes.