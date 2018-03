A világ tizedik legjobb étterme Budapestre érkezik

Most akár három nap alatt végigkóstolhatjuk az ország kiemelkedő éttermeit anélkül, hogy órákat kelljen utaznunk: a vidék legjobbjai, a főváros Michelin-csillagos helyei és a világ tizedik legjobb étterme várja a gasztronómia lelkes rajongóit.

A Gourmet Fesztivál idén is felvonultatja az ország kiemelkedő éttermeit, cukrászdáit, pincészeteit, sőt bemutatja a nemzetközi csúcsgasztronómia legjobbjait is. A szervezők minden évben megjelölnek két témát, és arra kérik a sztárséfeket, hogy a saját ételeik elkészítése mellett ezeket is dolgozzák fel – saját értelmezésükben. Az idei rendezvényen a gombóc és a kaviár áll a középpontban, ami mellé ezúttal egy ital is társul: a pezsgő.

A fesztivál arról is híres, hogy három nap alatt egyetlen helyszínen kóstolhatjuk végig az ország színvonalas éttermeit: a főváros Michelin-csillagos helyei, a vidék legjobbjai és számos, eddig a Gourmeten még nem látott étterem várja az érdeklődőket.

Az idei év nemzetközi „headlinere" Heinz Reitbauer, a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje. A 2 Michelin-csillagos, 19/20 Gault&Millau pontos étterem a világ 10. legjobbja. Reitbauert tavaly az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault&Millau. Jelenleg ő a legjobb osztrák séf, egy élő legenda – meséli Nemes Richard, a Gourmet főszervezője.

Ám nemcsak a környező országok sztárséfjei látogatnak hazánkba:

Isztambul egyik kiemelkedő étterme, a Neolokal executive séfje, Maksut Askar és Latin-Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidleris is tiszteletét teszi nálunk.

Maksut Askar a The Diners Club World's 50 Best Restaurants tavalyi török felfedezettje, aki éttermével régi alapanyagokat hoz vissza a török gasztroköztudatba, és újraértelmezi az anatóliai konyhát. Kamilla Seidler a Noma társtulajdonosa, a Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt ezidáig, jelenleg egy új étterem nyitásán dolgozik. Mindketten fellépnek a Gourmet színpadán, és exkluzív vacsorával készülnek a vendégeknek.

A Gourmet Fesztivált május 17. és 20. között tartják a Millenáris Parkban.