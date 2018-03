Egy pálinkaverseny, ahol a nők mondanak ítéletet

A nők szaglása jobb, mint a férfiaké. Ez antropológiailag bizonyított tény, nem is érdemes ezzel

vitatkozni. Egy maroknyi csapat ráadásul olyan komolyan gondolta mindezt, hogy meg is szervezett

egy pálinkaversenyt, amelyen kizárólag nők bírálnak. A megmérettetés azonban másban is különleges:

nevezni csak négy fajtával, vagyis alma-, cseresznye-, kékszőlő- és törkölypálinkákkal lehet, amelyeket

aztán a szokásostól kissé eltérő rendszerrel pontoznak majd.

Sokan gondolják úgy, hogy a pálinka férfias ital, és hogy a nők csak néhanapján, vagy egyáltalán nem is fogyasztanak gyümölcspárlatokat. Általános vélemény, hogy a gyengébbik nem inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú italokat, és elsősorban az édesebb ízeket kedveli. Nos, elég nyitott szemmel járni az országot, hogy kiderüljön, mindez már idejétmúlt nézet. A fentieket igyekszik megcáfolni az a tény is, hogy egyre több olyan női pálinkamester van már hazánkban, akik nemcsak elvégezték a szakmérnöki képzést, de ez a munkájuk, és rendszeresen bírálnak versenyeken is.

Rájuk alapozva született meg egy újszerű, formabontó párlatverseny ötlete két, a pálinkák világában jól ismert szakember, Pach Gábor és Aradi Péter fejében. A főszerepet a hölgyek mellett

az eddig mostohán kezelt pálinkafajták kapják,

elsősorban azért, hogy a szervezőknek sikerüljön a fogyasztók mellett a gyártókat is meggyőzniük arról, hogy ezekkel a tételekkel is érdemes foglalkozni. Kevesen ismerik, pedig rendkívül finom cseresznye-, alma-, kékszőlő- és törkölypálinkák léteznek ma már. Sőt, néhány hét múlva az is kiderül, hol készülnek a legjobbak.

Addig azonban a bírálók sem pihennek; felkészítő tréningeken vesznek részt. Mivel a verseny több szempontból is szakít a hagyományokkal, nekik is meg kell ismerkedniük az újításokkal. Ilyen például, hogy a párlatok értékelése a szokásos 20 helyett 40 pontos bírálati rendszerben zajlik majd. Így a termékek közötti apróbb különbségeket is jobban ki lehet majd fejezni.

A pálinkaversenyeken általában értékelni kell a tisztaság, az intenzitás és a harmónia mellett azt is, hogy megfelelően megjelennek-e benne a fajta jegyei; illatában és ízében mennyire hordozza az adott gyümölcsre jellemező karaktereket.

Így lesz ezen a versenyen is, ám mivel az értékelés szélesebb skálán mozog, jól jön az előzetes gyakorlás.

Ezen kívül a hölgyek „edzik" még az orrukat is. Noha a szaglásuk jobb, mint a férfiaknak, ez is egy olyan képesség, amit nem árt folyamatosan fejleszteni, hiszen idővel megkophat, tompulhat. Ebben Zólyomi Zsolt parfümőr segít nekik. Jobbat nem is kívánhatnának a feladatra, hiszen a „magyar Orr" képességét és tudását nemcsak a legnagyobb kozmetikai márkák veszik igénybe, hanem még a nyomozó hatóságok is. Ő ugyanis még azt is ki tudja szagolni,

merre járt korábban egy adott személy.

A versenyben pálinkáikkal, párlataikkal részt vehetnek kereskedelmi főzdék, magánfőzők, kereskedők, bérfőzők, sőt, a határon túl élő honfitársak is, de csak a kiírásban foglalt feltételek szerint. Érdemes nevezni, hiszen a szervezők vállalják, hogy minden kategóriagyőztes kereskedelmi tételéből megrendelnek 250-250 palackot, és azokat a Balaton környékének emblematikus éttermeiben és szórakozóhelyein is elérhetővé teszik a későbbiekben.

A Balaton Open elnevezésű megmérettetésre már el is indult a nevezés, a verseny pedig április 12-én és 13-án lesz Zamárdiban.